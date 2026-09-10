Imagini care pot afecta emoțional. O persoană a fost surprins întins la pământ, în timp ce un bărbat îl lovește cu palma și piciorul. Incidentul ar fi avut loc în sectorul Botanica al capitalei, iar imaginile au fost surprinse de un martor aflat în trafic și publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Din secvențele video se observă cum un bărbat aflat în picioare îl lovește în repetate rânduri pe cel căzut la sol. În timpul agresiunii, acesta strigă, iar ulterior pleacă de la fața locului, continuându-și drumul.

Potrivit martorilor oculari, persoanele implicate în altercație ar fi fost pietoni.

Deocamdată nu se cunosc circumstanțele în care a izbucnit conflictul și nici dacă victima a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sursa video: Jurnal TV