Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost trimis în judecată în dosarul privind dobândirea ilicită a unui pachet de 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost transmisă instanței pentru examinare în fond.

„Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără voința proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ar fi fost efectuate tranzacții prin care a fost dobândit pachetul de acțiuni", susține Marcel Dumbrăvan, procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.

În cadrul anchetei, procurorii spun că au fost identificate informații privind proveniența mijloacelor financiare utilizate, despre care susțin că ar proveni din „laundromatul rusesc”. Totodată, a fost stabilit circuitul dividendelor între entitățile implicate.

În 2015 și 2016, Banca Națională a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% au acționat concertat față de „Moldova-Agroindbank”. Ulterior, acțiunile au fost anulate și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.

Platon a refuzat să ia cunoștință de acuzații

Procuratura Anticorupție susține că autoritățile din Marea Britanie au fost solicitate să-i aducă lui Veaceslav Platon la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire. Acesta, în prezența avocatului, ar fi refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare.

„În aceste condiții, cu autorizarea instanței de judecată, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia", a precizat Dumbravan.

Unde se află Veaceslav Platon

Veaceslav Platon se află acum în Marea Britanie, după ce a fost eliberat din penitenciar prin cauțiune. Autoritățile de la Chișinău au trimis o cerere de extrădare pe numele acestuia. Acesta este cercetat în dosarul penal cunoscut sub denumirea de „Laundromat”, fiind acuzat, printre altele, de organizarea și conducerea unei organizații criminale și de spălare de bani în proporții deosebit de mari. De asemenea, Platon este învinuit în dosarul privind fraudarea Băncii de Economii, fiind acuzat că ar fi beneficiat de credite neperformante în valoare de aproximativ 800 de milioane de lei.

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