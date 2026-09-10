Avionul care îl transporta pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, de la Chișinău spre Oslo, ar fi fost cât pe ce să fie lovit de o dronă rusească. Este declarația făcută publică de premierul norvegian și care a aruncat opinia publică în aer. De partea cealaltă, autoritățile de la Chișinău oferă o altă perspectivă celor declarate. Și anume că aeronava se afla la sol în acel moment, în condițiile în care spațiul aerian fusese închis din cauza survolării dronei respective. Avionul a decolat abia după ce riscurile au dispărut.

„Avionul lui Zelenski a fost la un pas să fie lovit de o dronă când a decolat din Moldova. Aceasta este realitatea în care trebuie să trăiască”, a declarat premierul norvegian pentru postul public norvegian NRK, potrivit AFP și Reuters.

Premierul de la Oslo nu a oferit alte detalii. Imediat după această declarație Chișinăul a venit cu explicații precizând că aeronava în care se afla Zelenski nu decolase încă atunci când drona a pătruns în spațiul aerian al țării și că se afla la sol. Aceeași explicație a oferit-o azi și șeful legislativului.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Avionul era la sol, aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru al Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare.”



Igor Grosu, dar și purtătorul de cuvânt al guvernului au explicat exact cum s-a întâmplat situație, respingând ipoteza că aeronava în care se afla președintele ucrainean ar fi putut fi ținta dronei rusești care a ajuns deasupra țării noastre.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „O dronă care a pătruns în spațiul nostru aerian, sistemele noastre de monitorizare a spațiului nostru aerian a detectat-o, a fost nevoie de a sista decolările pe o anumită perioadă de timp și aterizările, după care a pătăsit teritoriul nostru pe direcția României, după care a intrat și la Râșcani a căzut.”

Potrivit Guvernului, avionul în care se afla Zelenski a decolat cu întârziere, după ora 17:20, atunci când autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona localității Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău.

Drona a păstrus în spațiul aerian al Republicii Moldova în jurul orei 16.20 prin orașul Tighina, din regiunea transnistreană. Timp de 17 minute a zburat deasupra țării noastre, spre direcția Chișinău, apoi Ungheni. La 16.37, drona ajunge în județul Iași, România. Țara vecină a emis mesaje de atenționare în șapte județe, iar armata română a ridicat două avioane de luptă. Totuși, mai târziu, drona s-a întors în Republica Moldova.

La ora 17.14 acesta era deja deasupra satului Sturzovca din municipiul Bălți și peste doar 12 minute drona cade într-un camp din apropierea satului Mihăileni din raionul Rîșcani. În tot acest timp, spațiul aerian al țării a fost închis temporar, iar șapte zboruri au fost afectate. Potrivit ministrului Apărării, de la începutul războiului au fost înregistrate circa 70 de incidente în care drone au survolat spațiul aerian al țării noastre sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

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