Scumpirea carburanților este rezultatul unei reacții în lanț, determinată de mai mulți factori de pe piața internațională. Experții în domeniul energetic afirmă că, pe lângă prețul record al petrolului, au crescut și costurile de rafinare. În plus, s-au redus și stocurile de produse petroliere. Dacă prețul barilului se va menține la peste 100 de dolari, carburanții s-ar putea scumpi și mai mult în Republica Moldova. Benzina ar putea depăși 34 de lei, iar motorina – 35 de lei.

Pe lângă prețul petrolului, care a trecut de 107 dolari pentru un baril, s-au scumpit și produsele petroliere deja rafinate, afirmă experții consultați de PRO TV.

Marin GOSPODARENCO, DIRECTORUL CENTRULUI ANALITIC ECONOMICA: „Șocul este altul decât în primăvară. Atunci s-a scumpit petrolul brut. Acum s-a scumpit și rafinarea. Atacurile asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și din Rusia au scos din funcțiune capacități de prelucrare, iar lumea nu duce lipsă atât de țiței, cât de benzină și motorină gata produse.”

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ÎN POLITICI ECONOMICE: „Unul din cel care furniza motorină pe piețele internaționale, jucător important, Federația Rusă, acum a ajuns într-o situație paradoxală să importe motorină. Toți care cumpărau de la ruși se vor grăbi să cumpere de acolo de unde este.”

Expertul în politici economice, Veaceslav Ioniță, invocă și un alt factor: scăderea stocurilor de petrol.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ÎN POLITICI ECONOMICE: „Dacă la început anului lipsa de petrol putea fi compensată prin stocuri, acum deja sunt stocuri, dar ele scad și tot se calculează această scadere.”

În doar două săptămâni, cotația internațională a motorinei a crescut cu peste 20%, iar cea a benzinei cu aproape 9%. La prețul final se adaugă și evoluția cursului dolarului, precum și costurile logistice. În Republica Moldova, prețurile sunt stabilite în baza unei medii a cotațiilor internaționale din ultimele două săptămâni, ceea ce înseamnă că scumpirile de pe piața externă se vor resimți și mai mult, explică Gospodarenco.

Marin GOSPODARENCO, DIRECTORUL CENTRULUI ANALITIC ECONOMICA: „Chiar dacă mâine cotațiile s-ar opri, majorările ar mai continua încă o săptămână, două. Dacă petrolul rămâne peste 100 de dolari, benzina poate testa pragul de 34 de lei, iar motorina poate depăși recordul de 34 de lei și 98 de bani.”

Și sezonul rece adaugă presiune asupra pieței energetice, inclusiv printr-un consum mai ridicat de produse petroliere. Experții adaugă pe listă și riscurile privind majorarea tarifelor la gaze și la energia electrică.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ÎN POLITICI ECONOMICE: „Lumea chiar este în o incertitudine și este această incertitudine provocată atât de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu doi, nimeni nu înțelege ce se va întâmpla cu Federația Rusă.”

Toată Europa trece prin același val de scumpiri, adaugă experții, care însă sunt de părere că autoritățile centrale ar putea interveni pentru a mai reduce din presiune.

Marin GOSPODARENCO, DIRECTORUL CENTRULUI ANALITIC ECONOMICA: „Statul poate reduce temporar acciza așa cum face România, poate face formula de calcul mai flexibilă și poate consolida rezervele pentru ca stocurile noastre de motorină acoperă doar vreo 10 zile de consum.”

Directorul centrului analitic Economica precizează însă că o reducere generală a accizelor ar costa bugetul de stat sute de milioane de lei, fără să rezolve problema deficitului de ofertă.