Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MbS) l-a sunat de două ori joi pe președintele Trump, îndemnându-l să lanseze atacuri împotriva forțelor Houthi, în contextul în care gruparea susținută de Iran se apropie de un punct strategic vital din Marea Roșie, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Președintele Statelor Unite a refuzat solicitarea lui MbS, liderul de facto al Arabiei Saudite, iar oficialii americani au subliniat că administrația Trump nu are, deocamdată, intenția de a interveni direct Houthi.

Potrivit Axios, Statele Unite sunt din ce în ce mai îngrijorate de escaladarea rapidă a conflictului din Yemen și își intensifică sprijinul acordat Arabiei Saudite, încercând în același timp să evite implicarea militară directă.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, s-a dus joi în Arabia Saudită pentru discuții urgente de coordonare, potrivit raportului.

De asemenea, oficialii militari și civili americani le-au transmis omologilor lor sauditi în ultimele săptămâni că directiva lui Trump este ca forțele americane să rămână concentrate asupra Iranului și asupra protejării Strâmtorii Ormuz, evitând în același timp deschiderea unui alt front.

Houthi controlează tot mai mult Bab el-Mandeb

Forțele Houthi care sunt aliniate cu regimul iranian, au preluat joi controlul asupra orașului portuar Mocha din Yemen și au avansat de-a lungul coastei Mării Roșii către insule strategice, au declarat surse militare pentru Reuters.

Surse au spus că gruparea Houthi și-a consolidat poziția asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb, ieșirea sudică a Mării Roșii și una dintre cele mai importante rute maritime din lume, și a ajuns la insulele Hanish.

Dacă houthiții ar prelua controlul asupra căii navigabile situate pe partea opusă a Peninsulei Arabe față de Strâmtoarea Ormuz, acest lucru i-ar putea oferi Iranului, susținătorul lor, un avantaj enorm în războiul cu Statele Unite, reducând aprovizionarea prin acest al doilea coridor major de tranzit și provocând o creștere bruscă a prețurilor petrolului.

De asemenea, acest lucru i-ar putea îngreuna lui Trump găsirea unei ieșiri dintr-un război care a afectat perspectivele electorale ale Partidului Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Strâmtoarea a salvat până acum exporturile Arabiei Saudite

Centrul de coordonare a operațiunilor umanitare din Yemen, condus de Houthi, a transmis într-un comunicat că navigația pe Marea Roșie este sigură pentru toate companiile de transport maritim, cu excepția navelor saudite.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta Mării Roșii de când conflictul cu Iranul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea o cincime din petrolul mondial.

Forțele guvernamentale yemenite și aliații lor se deplasează spre sud, de-a lungul coastei Mării Roșii, către Dhubab, situat la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, vizavi de Insula Perim, au declarat surse militare guvernamentale. Controlul asupra localității Dhubab și a insulei este esențial pentru preluarea controlului asupra strâmtorii, au precizat acestea.

Emisarul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a declarat joi, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU dedicate Yemenului, că comunitatea internațională trebuie să acționeze pentru a face față „unei noi etape, mai periculoase” a războiului din Yemen.

Preluarea controlului asupra orașului Mocha de către houthi le-a asigurat acestora „o prezență directă la intrările într-unul dintre cele mai vitale strâmtori din lume”, ceea ce ridică îngrijorări serioase cu privire la libertatea de navigație, a afirmat el.

„Agenți și instrumente ale Iranului”

Jenifer Neidhart de Ortiz, reprezentanta Statelor Unite la reuniune, i-a acuzat pe Houthi că acționează ca „agenți și instrumente ale Iranului”.

„Această escaladare este inacceptabilă, iar cei care o permit poartă responsabilitatea pentru consecințele sale”, a afirmat ea.

Ministerul de Externe al Iranului a transmis printr-un comunicat că conflictul din Yemen nu poate fi rezolvat prin blocadă sau acțiuni militare împotriva houthiților și a făcut apel la dialog, fără a aborda însă rolul propriu al Iranului.

Surse din cadrul guvernului yemenit, iraniene și regionale au dezvăluit pentru Reuters că avansul houthi de-a lungul coastei din această săptămână a avut loc sub îndrumarea directă a Gărzii Revoluționare Iraniene.

Purtătorul de cuvânt al Houthi, Mohammed Abdulsalam, a afirmat, fără a oferi detalii, că operațiunile grupului au caracter defensiv și se vor opri odată ce vor înceta atacurile asupra Yemenului.

Petrolul s-a scumpit

Prețurile petrolului Brent au crescut joi cu până la 4%, depășind 105 dolari pe baril, pe fondul îngrijorărilor legate de întreruperea rutelor de aprovizionare

Prețul mediu național al motorinei în SUA a depășit pentru prima dată 6 dolari pe galon, potrivit serviciului de monitorizare a prețurilor GasBuddy.

După ce s-au alăturat războiului printr-un atac asupra Israelului în martie, houthiții au declarat în iulie un blocaj naval împotriva Arabiei Saudite și au intensificat atacurile în această lună.

Pakistanul a transmis Iranului un avertisment din partea Arabiei Saudite, cerându-i să țină în frâu regimul Houthi pentru a încerca să împiedice agravarea crizei, au declarat surse saudite, pakistaneze și iraniene.

Un înalt oficial iranian a afirmat că răspunsul Teheranului a fost: „Iranul nu îi controlează pe forțele Houthi”, scrie hotnews.ro