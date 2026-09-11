O fetiță de 8 ani a ajuns internată la spitalul din raionul Sîngerei după un conflict cu o altă elevă, în urma căruia ar fi fost agresată fizic, potrivit TV Nord. Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției au confirmat că sesizarea a fost înregistrată pe 10 septembrie și că, în prezent, cazul este documentat.

Potrivit TV Nord, incidentul s-ar fi produs în pauza de după cea de-a patra lecție. Mama copilei a povestit că fiica sa ar fi fost agresată fizic de o altă colegă.

Femeia susține că cele două fete nu ar fi avut conflicte anterior și că nu știe de la ce ar fi pornit altercația. Potrivit acesteia, în jurul lor se aflau mai mulți copii, iar o elevă mai mare ar fi intervenit după ce a văzut ce se întâmplă.

Fetița, internată la spital

Mama mai spune că ambulanța nu ar fi fost solicitată imediat la școală.

În prezent, copila este internată în secția de pediatrie a Spitalului Raional Sîngerei.

Ce spune poliția

Poliția ne-a comunicat că, la moment, cazul este documentat și sunt stabilite toate detaliile legate de incident.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte informații.