Prețul benzinei atinge un record pentru acest an. După noile majorări anunțate pentru următoarele trei zile, litrul va costa peste 33 de lei. Și motorina devine mai scumpă. Șoferii vor achita cu 60 de bani mai mult. Scumpirile îi determină pe proprietarii de autovehicule să caute soluții alternative pentru a reduce cheltuielile pentru carburanți. Unii folosesc, de pildă, mai des transportul public.

„Eu mi-am cumpărat abonament și merg cu autobuzul.

Pentru Ilie, abonamentul la autobuz este o modalitate de a economisi. De când s-au scumpit carburanții, tânărul circulă din ce în ce mai rar cu mașina personală. A început să folosească mai des transportul public după ce prețul benzinei a trecut de pragul de 30 de lei per litru. A scăpat și de statul prin ambuteiaje.

„Cu autobuzul este și mai rapid acum. Acum este ambuteiaj și am lăsat aici mașina. Am mers cu autobuzul până în centru și înapoi tot cu autobuzul.”

Alții însă nu prea știu cum să economisească.

„Nu prea este posibil, după toată situația din Chișinău cu ambuteiajele astea, nu cam e posibil.”

„Dacă sincer este o problemă, pentru că sunt studentă și trăiesc înafara orașului. De exemplu, eu până la universitate trebuie să fac 40 de kilometri în fiecare zi și clar că mă afectează.”

„Părinții mei de asemenea vin în centru cu mașina. Înainte cu 3-4 mii de lei pe lună se descurcau, dar acum s-a mărit cu 1-2 mii de lei pe lună.”

Sunt și din cei care nu prea-și fac griji pentru scumpirile în lanț ale carburanților.

„El pur și simplu mi-a făcut plinul și eu merg mulțumită. Ce să-i faci?”



Șoferii conștientizează că scumpirea carburanților este legată de situația de pe piața petrolului, afectată de războiul dintre Iran și Statele Unite.

„Războiul dintre Iran și SUA. Piața petroluloui mondial crește. E inevitabil.”

„De așteptat o pace, o schimbare în lume. Noi nu putem influența cu nimic, doar să ne conformăm la ceea ce se întâmplă. Omul care vrea să economisească, lasă să economisească și să meargă pe jos sau cu troleibuzul.”

PREȚ CARBURANȚI 12-14.09.2026

MOTORINĂ – 34,46 (+60)

BENZINĂ - 33,04 (+27)

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Potrivit ANRE, în acest weekend, dar și luni, șoferii vor plăti pentru un litru de motorină 34 de lei și 46 de bani, cu 60 de bani mai mult decât acum. De asemenea, benzina se va scumpi cu 27 de bani, astfel, va costa 33 de lei și 4 bani.”

Acesta este cel mai mare preț al benzinei înregistrat în acest an. În același timp, și motorina se apropie de prețul record de aproape 35 de lei, înregistrat în luna aprilie. Doar în ultimele trei zile, motorina s-a scumpit cu peste un leu și 20 de bani, iar benzina - cu aproape un leu. Potrivit responsabililor de la ANRE, majorările sunt determinate de reizbucnirea tensiunilor în strâmtoarea Ormuz, care au dus la creșterea prețurilor internaționale de referință pentru produsele petroliere rafinate.