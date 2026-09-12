Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia a devenit țara vizată de cele mai multe sancțiuni din lume, în cadrul Forumului de Afaceri BRICS desfășurat vineri la New Delhi.

Într-o sesiune ulterioară de întrebări și răspunsuri cu jurnaliști ruși, Putin și-a extins atacul la adresa Occidentului, acuzând guvernele occidentale pentru o serie de probleme, de la războiul din Ucraina până la dificultățile economice și politice cu care se confruntă Europa, scrie Kyiv Post.

Liderul de la Kremlin a prezentat puterile occidentale drept „vechi lideri” aflați în declin, care încearcă să-și păstreze dominația pe măsură ce economiile emergente își consolidează influența pe scena internațională.

El a susținut că țările BRICS au generat peste 40% din PIB-ul mondial în ultimii cinci ani, comparativ cu 29% în cazul Grupului celor Șapte.

Putin a ironizat, de asemenea, grupul marilor democrații industrializate, referindu-se la „așa-numitul G7” și adăugând: „De ce este numit «mare», nu înțeleg”.

Rusia a aderat la ceea ce avea să devină G8 în 1997, însă a fost suspendată din grup în 2014, după anexarea ilegală a Crimeei, iar formatul a revenit la G7.

„Peste 30.000 de sancțiuni” împotriva Rusiei

Retorica lui Putin a devenit mai dură atunci când a abordat presiunile economice exercitate de Occident asupra Rusiei.

El a acuzat guvernele occidentale că au abandonat principiile pieței libere pe care le promovau odinioară și că recurg la sancțiuni, sancțiuni secundare, confiscarea navelor și alte restricții pentru a-și recâștiga ceea ce el a descris drept „fosta poziție de lider”.

„Concurenții voștri occidentali încearcă astăzi, prin toate mijloacele posibile, să-și restabilească fosta poziție de lider”, a declarat Putin.

Liderul rus a subliniat apoi amploarea presiunilor internaționale exercitate asupra Moscovei.

„Peste 30.000 de sancțiuni au fost impuse Rusiei”, a declarat Putin, susținând că această cifră este „aproape de două ori mai mare decât împotriva tuturor țărilor lumii la un loc”.

Sancțiunile occidentale împotriva Moscovei au fost extinse semnificativ după ce Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Măsurile au vizat sectoarele financiar, energetic, tehnologic și militar-industrial ale Rusiei, în încercarea de a limita capacitatea Moscovei de a-și susține războiul.

Putin a susținut însă că presiunile au făcut Rusia mai puternică, afirmând că Moscova și-a „consolidat suveranitatea națională” și și-a redirecționat comerțul către ceea ce el a descris drept „parteneri de încredere și previzibili”.

El a invocat creșterea cumulată a PIB-ului Rusiei cu 10,3% în perioada 2023-2025 și o rată a șomajului de 2,3% drept dovezi că sancțiunile au eșuat.

Economia Rusiei a încetinit însă puternic în 2026, în timp ce cheltuielile de război, inflația, deficitul de forță de muncă și restricțiile occidentale continuă să exercite presiuni asupra performanței economice.

Putin încearcă să mute responsabilitatea pentru războiul din Ucraina

Putin și-a dedicat o parte semnificativă a declarațiilor încercării de a transfera responsabilitatea pentru invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina asupra NATO și a guvernelor occidentale.

El a descris Revoluția EuroMaidan din Ucraina din 2014, care l-a înlăturat de la putere pe președintele prorus Viktor Ianukovici, după luni de proteste în masă, drept o „lovitură de stat sângeroasă” orchestrată de Occident pentru a atrage Ucraina în NATO.

„În cele din urmă, acesta a devenit motivul fundamental al evenimentelor tragice de astăzi din Ucraina”, a susținut Putin.

Relatarea sa a omis însă preluarea și anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, intervenția militară a Moscovei în Donbas și decizia lui Putin de a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei la 24 februarie 2022.

Putin a descris din nou guvernul Ucrainei folosind termenul „neonazist”, o etichetă folosită în mod repetat de Kremlin, și a susținut că puterile occidentale au încercat sistematic să slăbească Rusia încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

El a afirmat că țările occidentale au încercat anterior să „distrugă Federația Rusă” prin sprijinirea terorismului și separatismului în Caucaz, fără să prezinte dovezi în sprijinul acestei acuzații.

„Elitei globaliste occidentale îi revine vina pentru toate acestea”, a afirmat Putin despre război, acuzând guvernele occidentale că încearcă să transfere responsabilitatea asupra Moscovei.

Declarațiile au reluat o narațiune promovată de Kremlin de mult timp, care prezintă Rusia drept victima agresiunii occidentale, minimalizând sau omițând propriile acțiuni militare ale Moscovei împotriva Ucrainei.

Putin pune problemele Europei pe seama „globaliștilor occidentali”

Putin și-a extins atacul la adresa Occidentului atunci când a fost întrebat despre recentele progrese electorale ale partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Inițial, liderul de la Kremlin a spus că nu dorește să comenteze politica internă a Germaniei, însă a ajuns apoi să pună problemele cu care se confruntă Europa pe seama celor pe care i-a numit în repetate rânduri „globaliștii occidentali”.

„Tot ceea ce se întâmplă astăzi în Europa este rezultatul unor greșeli sistemice ale așa-numitului Occident – sau, mai precis, ale globaliștilor occidentali – în domeniile politic, al securității și al economiei”, a declarat Putin.

El a susținut că, după încheierea Războiului Rece și destrămarea Uniunii Sovietice, liderii occidentali au ajuns să creadă că „totul le era permis” și că nu puteau greși.

Putin i-a acuzat, de asemenea, pe liderii europeni că își sperie populațiile cu ceea ce el a descris drept o „amenințare imaginară” din partea Rusiei.

„O asemenea amenințare nu există și nu a existat niciodată. Noi nu amenințăm și nu intenționăm să amenințăm țările europene”, a precizat el.

Putin avertizează că trimiterea trupelor europene în Ucraina ar însemna „război cu Rusia”

Deși a insistat că Moscova nu reprezintă o amenințare pentru Europa, Putin a lansat imediat un nou avertisment cu privire la discuțiile despre desfășurarea unor forțe europene în Ucraina, ca parte a unor eventuale garanții de securitate după încheierea războiului.

„Acum vorbesc despre cum ar putea trimite trupe pe teritoriul Ucrainei. Asta înseamnă război cu Rusia”, a transmis Putin.

Țările europene au discutat despre posibilitatea unei prezențe militare în Ucraina ca unul dintre elementele unor garanții de securitate menite să descurajeze Moscova să lanseze un nou atac după un eventual armistițiu sau acord de pace.

Până în prezent, o astfel de desfășurare de trupe nu a avut loc.

Rusia a amenințat în repetate rânduri cu escaladarea conflictului, pe măsură ce aliații occidentali ai Ucrainei și-au intensificat sprijinul militar pentru Kiev. În același timp, Ucraina a susținut că garanțiile de securitate credibile sunt esențiale pentru a împiedica Moscova să folosească un eventual armistițiu pentru a se regrupa și a-și relua agresiunea.

Putin ironizează Europa pentru prețurile la energie

Trecând la problemele economice, Putin a ironizat țările europene din cauza prețurilor ridicate la gaze și a dificultăților din sectorul energetic, prezentând situația drept o consecință a propriilor decizii ale Europei de a-și reduce dependența de energia rusească.

Putin a susținut că liderii europeni au ignorat avertismentele Moscovei atunci când au renunțat la contractele pe termen lung, cu prețuri indexate în funcție de cotațiile petrolului, în favoarea stabilirii prețurilor la gaze pe baza tranzacțiilor bursiere.

„Le-am spus: gazul nu este o marfă clasică de piață. Prețurile voastre vor crește doar”, a afirmat Putin.

El a indicat că prețurile gazelor au ajuns la aproximativ 1.000 de euro (1.160 de dolari) pentru 1.000 de metri cubi și a sugerat că acestea ar putea crește și mai mult.

Putin i-a criticat, de asemenea, pe comercianții europeni de energie, acuzându-i că pun profiturile pe termen scurt înaintea constituirii rezervelor fizice de gaze și a menținerii unui nivel adecvat al stocurilor din depozitele subterane.

Potrivit lui Putin, traderii ar putea retrage gazele cumpărate la prețuri mai mici, în loc să le păstreze ca rezerve, ceea ce ar putea duce la creșterea și mai accentuată a prețurilor în viitor.

Declarațiile sale au prezentat problemele energetice ale Europei drept consecințe ale propriilor decizii, fără a menționa însă folosirea de către Moscova a livrărilor de gaze ca instrument de presiune politică sau eforturile accelerate ale Europei de a renunța la dependența de combustibilii fosili ruși după invazia Ucrainei.

Putin îl invocă pe Helmut Kohl în critica sa la adresa Europei

Într-o referire istorică selectivă, Putin a invocat memoria fostului cancelar german Helmut Kohl, susținând că acesta credea cu fermitate că supraviețuirea Europei depindea de „relațiile de alianță cu Rusia”.

Putin a susținut că actuala elită politică europeană a abandonat această viziune și, în schimb, „își sperie populațiile cu o amenințare imaginară din partea Rusiei”.

Relatarea lui Putin a omis însă poziția fermă a lui Kohl în apărarea suveranității statelor vecine.

Într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la München, pe 5 februarie 1994, Kohl a declarat că Rusia nu ar trebui să aibă drept de veto asupra deciziilor statelor vecine și a respins ideea unor „sfere de influență” rusești, considerându-le incompatibile cu independența acestora.

Documentele istorice arată, de asemenea, că însuși Kohl a respins ideea de a juca rolul de mediator între Moscova și Occident.

Putin și-a încheiat discursul prezentând BRICS drept un model economic alternativ, în cadrul căruia statele își pot urmări propriile interese naționale fără reguli impuse din exterior de ceea ce el a numit „miliardul de aur” occidental.

„Regulile care guvernează companiile și organizațiile nu sunt impuse din exterior, nu ne sunt impuse de așa-numitul miliard de aur”, a precizat Putin.

Cu toate acestea, în pofida criticilor repetate la adresa guvernelor occidentale de-a lungul declarațiilor sale, Putin a insistat că BRICS nu este construit împotriva acestora.

„Nu ne construim activitatea împotriva nimănui. Suntem pentru noi înșine, pentru interesele noastre”, a declarat Putin, scrie știrileprotv.ro