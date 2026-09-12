O dronă care a traversat spațiile aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova, îndreptându-se spre nord-estul României, s-a prăbușit într-un lan de porumb din județul Suceava. În urma impactului a izbucnit un incendiu de mici dimensiuni, iar autoritățile române au activat măsuri de alertare a populației. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării Naționale al României.

UPDATE 18:30 Locuitorii din Botoșenița Mare spun că au auzit zgomotul puternic după prăbușirea dronei.

„Niște femei țipau, una și-a fript și mâna. După a ieșit fum negru. Ferească Dumnezeu", a spus o femeie.

Potrivit instituției, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat autoritățile române despre traiectoria dronei.

În acest context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani. La ora 16:20, autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert.

În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

Nu au fost înregistrate victime

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de forțele Ministerului Afacerilor Interne al României, un obiect zburător prăbușit a fost identificat în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb.

În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri. Nu au fost înregistrate victime.

O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații urma să se deplaseze la fața locului pentru evaluarea situației.

Deocamdată, autoritățile române nu au oferit detalii despre tipul obiectului zburător prăbușit sau despre originea acestuia.

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova

Incidentul are loc în aceeași zi în care Ministerul Apărării al Republicii Moldova a confirmat pătrunderea neautorizată a unei drone în spațiul aerian național, dinspre Ucraina.

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