Angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal care lucrează pe teritoriul Ucrainei vor reveni temporar în Republica Moldova. Măsura este luată din motive de securitate și va fi aplicată timp de 90 de zile, la trei puncte de trecere: Giurgiulești–Reni, Briceni–Rossoșani și Criva–Mămăliga. Autoritățile spun că traficul transfrontalier nu va fi afectat.

În prezent, la cele trei puncte de trecere funcționează controlul comun moldo-ucrainean, iar angajații moldoveni își desfășoară activitatea pe teritoriul Ucrainei. Din cauza riscurilor de securitate din apropierea frontierei, aceștia vor reveni temporar pe partea moldovenească și vor lucra în infrastructura existentă.

Tatiana ȘOMPOL, PURTĂTOR DE CUVÂNT, SERVICIUL VAMAL: „Din considerente de securitate, personalul autorităților de control din Republica Moldova va reveni pe teritoriul național și își va desfășura activitatea în infrastructura existentă din Republica Moldova. Măsura are caracter temperar și preventiv și este aplicată în contextul riscurilor de securitate.”

Autoritățile dau asigurări că punctele de trecere vor rămâne funcționale, iar controlul pasagerilor și al transporturilor va continua. Se schimbă doar locul în care angajații moldoveni își desfășoară temporar activitatea. Măsura este valabilă 90 de zile, după care modul de organizare a controlului va fi reevaluat în funcție de situația de securitate.

Decizia vine după ce, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, punctul de trecere Tudora–Starokazacie, aflat în apropierea frontierei cu Republica Moldova, a fost atacat de o dronă. Alte două drone au căzut în apropiere, pe teritoriul Ucrainei. Infrastructura punctului ucrainean a fost afectată, iar activitatea a fost suspendată.

Potrivit ministrului Apărării, de la începutul războiului au fost înregistrate aproximativ 70 de incidente în care drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova sau au căzut pe teritoriul țării.

În paralel, Serviciul Vamal anunță că șapte posturi vamale de la frontiera cu Ucraina și-au suspendat temporar activitatea, după declanșarea alertei aeriene în Ucraina. Este vorba despre Otaci, Criva, Larga, Unguri, Ocnița, Briceni și Grimăncăuți. Serviciul Vamal recomandă șoferilor și celorlalți participanți la traficul transfrontalier să evite, pentru moment, deplasările spre aceste puncte de trecere.