Impact violent în raionul Strășeni. O fetiță de șase ani se află în stare extrem de gravă, după ce automobilul condus de unul dintre părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere. În urma accidentului, mașina a fost făcută zob. Au fost răniți și cei doi adulți. Deocamdată, nu este clar cine mai exact se afla la volan. Ce se cunoaște cu certitudine este că bărbatul se afla în stare de ebrietate.

Accidentul s-a produs în jurul orei două dimineața, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, automobilul ar fi derapat de pe drum, din motive neclare încă. Apoi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost fost răniți. Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.

Daniel SANDU, REANIMATOLOG, SPITALUL RAIONAL STRĂȘENI: „Am transferat-o acum, cu o oră în urmă, la Institutul Mamei și a Copilului.”

În același timp, părinții fetiței se află în stare de gravitate medie, în secția de chirurgie a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de aproape șase ori peste limita legală. Au fost prelevate probe de sânge și de la femeie. Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii vor stabili cine mai exact se afla la volan, în momentul impactului.

