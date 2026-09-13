O dronă rusească a lovit duminică, 13 septembrie, locomotiva unui tren de călători care mergea de la Kiev la Varșovia, în regiunea ucraineană Volîn, la numai doi kilometri de granița cu Polonia, au anunțat autoritățile ucrainene.

Niciun pasager nu a fost rănit, a anunțat compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția.

„Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit”, a anunțat Ukrzalizniția, pe Telegram.

Anterior, duminică dimineață forțele ruse au atacat și în apropierea punctului de control Iahodîn-Dorohusk, la aproximativ 800 de metri de teritoriul polonez. A fost avariată o benzinărie și mai multe camioane au luat foc pe partea ucraineană.

„Atacurile barbare ale Rusiei la granița dintre Ucraina și Polonia, în zona Iahodîn, nu reprezintă doar o continuare a agresiunilor sale asupra frontierelor statului nostru. Este vorba despre teroarea lui Putin care „bate” direct la porțile UE și NATO. Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiha, pe contul său de X, scrie hotnews.ro