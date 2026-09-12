O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării, după ce un aparat de zbor a fost observat și filmat deasupra unui sat din raionul Drochia.

Imaginile video au fost transmise redacției de o persoană care a observat aparatul de zbor deasupra localității. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că aparatul surprins în imagini este același cu cel detectat de autorități.

Potrivit Ministerului Apărării, Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat, astăzi, 12 septembrie, la ora 15:26, un obiect care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre dinspre Ucraina.

Totodată, o patrulă a Poliției de Frontieră din cadrul SPF a observat, la aceeași oră, un aparat de zbor fără pilot în proximitatea satului Vasilcău, raionul Soroca.

Ulterior, drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Băxani, raionul Soroca. La ora 16:03, aceasta a reapărut în proximitatea satului Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Spațiul aerian - închis temporar

În contextul incidentului, pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele Nord și Centru.

Ministerul Apărării precizează că zona Centru a fost redeschisă la ora 16:20, iar zona Nord — la ora 16:30.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre originea dronei, scopul zborului sau dacă aceasta a fost identificată și neutralizată.

Activitatea mai multor posturi vamale - sistată

Acum câteva minute, Serviciul Vamal a anunțat sistarea temporară a activității mai multor posturi vamale din nordul Republicii Moldova, în contextul declanșării alertei aeriene pe teritoriul Ucrainei.

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Incidente repetate cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova

Nu este unicul incident de acest fel. În ultima perioadă, în Republica Moldova au fost raportate mai multe cazuri de pătrundere neautorizată a dronelor în spațiul aerian național. În câteva dintre acestea, aparatele de zbor au explodat și au provocat incendii.