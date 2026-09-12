Atenție, călători! Șapte posturi vamale din Republica Moldova, închise temporar din cauza alertei aeriene din Ucraina

Serviciul Vamal / Imagine simbol

Șapte posturi vamale de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina și-au sistat temporar activitatea, în contextul declanșării alertei aeriene pe teritoriul ucrainean. Serviciul Vamal recomandă participanților la traficul transfrontalier să evite, pentru moment, deplasările spre aceste puncte de trecere. Alina Argint Potrivit Serviciului Vamal, activitatea a fost suspendată temporar la posturile vamale Otaci, Criva, Larga, Unguri, Ocnița, Briceni și Grimăncăuți. Recomandări către călători Serviciul Vamal îndeamnă călătorii și transportatorii să țină cont de situația de la frontieră și să amâne deplasările spre aceste posturi până la reluarea activității.