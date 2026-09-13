Nu mai așteaptă conferința de presă. Pornește camera telefonului. Gheorghe Hajder este unul dintre miniștrii care pare să fi înțeles că, astăzi, drumul cel mai scurt către oameni trece prin online. Acolo unde informația circulă rapid, atenția se câștigă greu, iar un videoclip de câteva secunde poate spune uneori mai mult decât o declarație oficială. Cu bune, cu greșeli, cu duble și cu imagini din culisele filmărilor, ministrul își construiește propriul mod de a comunica. Pentru că în lumea în care trăim, dacă vrei să fii auzit, trebuie mai întâi să fii văzut. Iar asta înseamnă, inevitabil, să fii în trend.

Tabloul în care un ministru își prezintă un proiect la ședința guvernului sau la o conferință de presă nu mai este actual astăzi.

Se schimbă vremurile, se schimbă și tendințele, iar Gheorghe Hajder, cel mai tânăr ministru pe care l-a avut vreodată un executiv de la noi, se pare că a învățat lecția.

Într-o perioadă în care online-ul te face auzit și văzut, Gheorghe Hajder a ales să fie în trend, pentru că...

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Online-ul este o modalitate de a ieși foarte rapid și a transmite un mesaj practic în timp real.”

Așa că, telefonul devine cameră de filmat, iar fiecare deplasare - un nou material pentru rețelele sociale.

Cu o cameră după el, cu textul pregătit din timp și colegi care îi șoptesc, începe prima filmare. Dar nu și ultima.

„Am venit aici, râul Nistru...Prut... aaa, vezi. Hai încă o dată.

Criza hidrologică, nu vizează doar...nu invers.

Criza hidrologică. Nu? Bine, hai.

Și să nu punem în pericol aprovizionarea cu apă din Prut.

Câte duble ați avut?

Trei.

Cu greșeli în text și scenarii schimbate la minut..."

Și când memoria nu mai ține pasul cu textul, soluția este telefonul.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Colegii mei îmi pregătesc un draft. Sunt situații când avem multe duble, sunt situații când facem din prima."

Schimbăm locația, iar primele indicații...

„Hai rapid și aici, să nu pierdem mult timp.

Probă sunet, probă sunet.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „De această dată, platoul de filmare al ministrului este o plantație tânără de salcâm. În timp ce verifică arborii se pregătește și pentru o nouă filmare. Postura potrivită, telefonul pe rec, câteva cadre și un mesaj cat mai clar și informația ajunge în câteva minute la cei care îl urmăresc în online.”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Informația circulă foarte rapid în ziua de astăzi și noi suntem obligați să ținem pasul.”

Așa că se filmează, se montează și se postează din mers.

„Aici putem pune mai multe imagini dalele și apoi postăm.”

Pagina ministrului abundă în filmulețe - unele care ies din tiparul comunicării oficiale. Îl vedem alergând...cum gătește la grătar... și aflăm momente din viața de dincolo de birou.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Pe lângă partea profesională noi toți suntem oameni, avem hobby-uri.”

Iar pentru această comunicare, în pas cu trendurile, Gheorghe Hajder se pare că este apreciat de urmăritori.

Așadar, într-un online în care atenția se câștigă greu și se pierde după câteva secunde, Gheorghe Hajder mizează pe prezență. Un telefon, un mesaj, câteva cadre și un buton de publicare pot transforma o deplasare într-un conținut urmărit de mii de oameni. Asta înseamnă să fii prezent acolo unde este publicul. În online. În atenție. În trend.