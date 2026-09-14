Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a președintelui rus Vladimir Putin, consideră fostul director al CIA, David Petraeus. Într-un discurs recent, acesta a spus că Moldova este mai vulnerabilă decât statele baltice, în condițiile în care nu este membră NATO.

„Putin încearcă în permanență să refacă Uniunea Sovietică. Nu cred că Lituania va fi următoarea țară. Moldova este mult mai probabilă, pentru că este mult mai vulnerabilă în această privință”, a declarat Petraeus.

Fostul șef al CIA a atras atenția și asupra nivelului de pregătire militară al statelor europene, despre care spune că nu sunt pregătite pentru schimbările pe care le impune actualul context de securitate.

„Țările europene nu sunt pregătite. Niciuna dintre ele nu a implementat genul de schimbări revoluționare necesare în ceea ce privește conceptele de război, apărare și securitate”, a afirmat acesta.

Avertismentul, după atacurile din apropierea Poloniei

Declarațiile lui David Petraeus vin în contextul unor atacuri rusești asupra unor ținte din apropierea graniței polono-ucrainene.

Potrivit informațiilor prezentate de presa internațională, o locomotivă a unui tren de pasageri care circula pe ruta Kiev–Varșovia a fost lovită la aproximativ doi kilometri de teritoriul Poloniei. Nu au fost raportate victime.

Un alt atac a vizat un camion aflat în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia, incident care a dus la suspendarea temporară a activității unui punct de frontieră, transmite Digi24.ro.

Polonia și-a ridicat în aer avioanele F-16, însă autoritățile de la Varșovia nu au raportat o încălcare a spațiului aerian polonez.

În trenul vizat s-ar fi aflat și David Petraeus, potrivit unor informații publicate de jurnaliști.

Fostul director al CIA a ocupat funcția de șef al agenției americane de informații în perioada 2011–2012 și anterior a fost comandant al forțelor americane în Irak și Afganistan.