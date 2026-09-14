Un tânăr de 20 de ani a murit pe loc, aseară, în urma unui accident grav produs la Ungheni. Acesta ar fi pierdut controlul asupra acesteia, izbindu-se violent de o mașină parcată pe marginea drumului. Tânărul nu deținea permis de conducere.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc aseară, în jurul orei 20:20, în satul Cornova. Un tânăr de 20 de ani, care nu avea permis de conducere, se deplasa cu motocicleta pe strada centrală din localitate.

Acesta ar fi pierdut controlul ghidonului, iar ulterior s-a izbit într-o mașină parcată pe partea stângă a drumului.

Colaj foto / PRO TV

Tânărul a murit pe loc

În urma impactului, motociclistul a suferit multiple traumatisme și a decedat pe loc.

Poliția investighează cazul.

Totodată, poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație, să urce la volan sau la ghidon doar dacă dețin permisul de conducere corespunzător categoriei vehiculului și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a preveni producerea unor tragedii.

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