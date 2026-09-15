Gazul și căldura s-ar putea scumpi din nou în această toamnă. Asta lasă să se înțeleagă directorul Consiliului de administrație al ANRE, la doar o săptămână după ce și ministrul Energiei a vorbit despre o posibilă majorare a tarifelor. Totul se întâmplă în contextul creșterii prețurilor pe piața internațională. În cazul furnizorilor de energie termică, ANRE le-a solicitat deja să facă toate calculele necesare pentru a stabili dacă tarifele trebuie ajustate.

Escaladarea situației din Orientul Mijlociu afectează în primul rând țările care importă gaze naturale și alte resurse energetice. Potrivit directorului Consiliului de administrație al ANRE, această situație pune presiune și pe tarifele la gazele naturale.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Este limitată oferta disponibilă de pe piață. În plus, au fost afectate rutele internaționale, comerciale, de transportare acestor resurse energetice pe continentul european, dar și pe alte continente unde există consum mare de resurse energetice.”

În acest context, Constantin Borosan explică faptul că tariful stabilit acum o lună a fost calculat în funcție de condițiile de atunci, care nu mai corespund situației actuale de pe piața internațională.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „În care această tendință se păstrează, legea de la gazele naturale și metodologia tarifară spune foarte clar că furnizorul titular de licență urmează să efectueze calcule și să se depună solicitare la agenții.”

Și tarifele la căldură s-ar putea majora înainte de sezonul rece. Ba mai mult, ANRE le-a solicitat deja furnizorilor să facă toate calculele necesare pentru a evalua dacă este nevoie de o intervenție asupra tarifului. În cazul în care furnizorii nu vor veni cu o propunere, Agenția, în calitate de reglementator al pieței interne, poate interveni cu propriile calcule, declară Borosan.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Atunci când au fost aprobate tarifele pentru furnizarea energiei termice, a fost valorile din luna februarie până la începutul conflictului militar din Golful Persic, când prețurile erau altele. Acum, cred că ne dăm seama cu toții foarte bine, componența de combustibil în producerea energiei termice, deci are cea mai mare cotă parte, respectiv, evident, este o legătură cauzală directă între creșterea prețului combustibilului și produsul final.”

Acum o săptămână și ministrul al Energiei a se înțeleagă că tarifele ar putea crește în continuare, în contextul în care prețurile de pe piața internațională au ajuns la niveluri record.



Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Atâta timp cât nu este o soluționată situația din strâmbutarea Ormuz, pentru a permite ca volumurile suplimentare, acei 20% din gazul natural în lichefiat din Qatar, să ajungă pe piața mondială, o să existe o presiune pe piața mondială a gazelor care va menține prețul de sus.”

Cotația petrolului Brent a trecut astăzi de pragul de 107 dolari pentru un baril și se apropie și mai mult de 108 dolari. Tariful la gaze a fost majorat luna trecută, intrând în vigoare începând cu 1 septembrie. Prețul a crescut cu 41%. Astfel, consumatorii casnici vor achita circa 20 de lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu 6 mai mult decât până la majorare.