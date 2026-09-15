Un bărbat de 25 de ani din municipiul Hîncești a fost prejudiciat cu 627.707 lei după ce ar fi fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-ar fi prezentat drept angajați ai companiei Orange și, ulterior, ai unei instituții bancare.

Potrivit poliției, escrocheria ar fi fost comisă în perioada 28 august – 12 septembrie, însă victima a sesizat organele de drept abia acum.

Suspecții ar fi folosit informații false și abuzul de încredere pentru a-l determina pe tânăr să efectueze mai multe operațiuni financiare. În urma acestora, acesta ar fi pierdut peste 627 de mii de lei.

Potrivit informațiilor preliminare, banii proveneau inclusiv din credite contractate de victimă de la instituții financiare, vânzarea unui bun imobil și împrumuturi.

O parte din bani ar fi fost transferată prin intermediul serviciilor bancare, iar o altă sumă ar fi fost transmisă fizic unei persoane necunoscute, în municipiul Chișinău.

Alte 48 de tentative, dejucate

În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat și alte cazuri de escrocherie telefonică. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 48 de tentative de escrocherie au fost prevenite înainte ca victimele să sufere prejudicii financiare.

Poliția le recomandă cetățenilor să nu divulge persoanelor necunoscute datele cardurilor bancare, parolele sau codurile de securitate și să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane care îi contactează telefonic.