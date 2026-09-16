Noi conducători la patru instituții-cheie ale statului. Guvernul a aprobat astăzi numirea Elenei Țîbîrnă în calitate de director a Serviciului Fiscal de Stat, Ion Dodon la Agenția Proprietății Publice, Andrei Uncuță la Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar Radu Musteață la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Elena Țîbîrnă director la FISC

La conducerea Serviciului Fiscal de Stat vine Elena Țîbîrnă, care a activat timp de 25 de ani în sistemul Casei Naționale de Asigurări Sociale. Și-a început activitatea în 1997, iar ulterior a ajuns la conducerea CNAS, unde a administrat peste 50 de miliarde de lei și un sistem de asigurări sociale care deservește aproape 800 de mii de oameni.

Elena Țîbîrnă/ CNAS

Ion Dodon director la APP

Agenția Proprietății Publice va fi condusă de Ion Dodon, care a fost până acum director al CNAM. În această funcție, Dodon a administrat anual aproximativ 20 de miliarde de lei. Potrivit premierului, experiența sa managerială va fi utilizată în procesul de restructurare a APP și de gestionare a patrimoniului statului.

Ion Dodon/ CNAM

Andrei Uncuță director la CNAM

La CNAM a fost numit Andrei Uncuță, fost director al Spitalului Republican „Timofei Moșneaga”. Este doctor în științe medicale și medic neurolog și a condus cel mai mare spital din țară, unde sunt tratați anual peste 35 de mii de pacienți. Potrivit premierului, Uncuță a condus instituția și în perioada pandemiei.

Andrei Uncuță/ Facebook

Radu Musteață direct la AIPA

Radu Musteață a fost numit director al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Anterior, acesta a condus Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. AIPA gestionează anual peste două miliarde de lei și oferă principalele forme de sprijin financiar pentru sectorul agricol.

Radu Musteață/ gov.md

Premierul Vasile Tofan a declarat că schimbările fac parte dintr-o rotație a managerilor, prin care Guvernul urmărește să transfere experiența și practicile acumulate de aceștia către alte instituții.

„Rotația managerilor este o practică utilizată în țările dezvoltate, tocmai pentru a aduce energie nouă, pentru a implementa bunele practici și pentru a oferi o viziune de ansamblu, sistemică, bazată pe experiența din mai multe domenii”, a declarat șeful Guvernului.