Caz șocant în nordul Republicii Moldova. Cinci păsări protejate au fost găsite împușcate într-o singură zi, pe malul unui lac din apropierea satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Printre victime se afla și un cocostârc negru de doar trei luni și jumătate, monitorizat prin GPS în prima sa migrație spre Africa. Organizațiile de mediu suspectează că păsările ar fi fost victimele unei acțiuni ilegale de vânătoare, iar poliția a deschis un dosar penal.

Potrivit Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova, cocostârcul negru, botezat Lembe, s-a născut în nordul Letoniei și era al treilea pui dintr-un cuib monitorizat de mai mulți ani.

La 19 august, pasărea a fost echipată cu un inel și un transmițător GPS și a pornit în prima sa migrație spre Africa. Lembe a traversat Letonia, Lituania, Belarus și Ucraina, ajungând la începutul lunii septembrie în Republica Moldova.

În seara zilei de 6 septembrie, semnalul transmițătorului s-a oprit brusc în nordul țării. Reprezentanții SPPN au mers la coordonatele transmise de dispozitiv și au găsit pasărea moartă pe malul lacului de lângă Pîrjota.

Alte patru păsări, găsite moarte în aceeași zonă

În apropiere au fost descoperite și patru exemplare de lopătar, o specie periclitată, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Păsările au fost găsite atât în apă, cât și pe mal. În apropierea cocostârcului negru a fost identificat și un cartuș de vânătoare.

„Atât cocostârcul negru, cât și lopătarul sunt specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Păsările moarte prezentau urme de gloanțe, iar în apropierea cadavrului de cocostârc negru a fost identificat și un cartuș de alice folosit la vânătoare”, a transmis SPPN.

Organizația a sesizat imediat Inspecția pentru Protecția Mediului Rîșcani. Inspectorii s-au deplasat la fața locului și au sesizat Inspectoratul de Poliție Rîșcani, iar autoritățile au deschis un dosar penal.

Lembe a murit după ce a fost lovit de alice

Examinarea veterinară a arătat că pasărea a fost lovită de alice care i-au penetrat craniul și i-au provocat hemoragii cerebrale masive.

Cocostârcul avea și fracturi la ambele aripi, precum și alte traumatisme grave.

SPPN solicită autorităților să investigheze cazul și să stabilească dacă cele cinci păsări au fost victimele unei acțiuni ilegale de vânătoare, dar și să-i identifice și sancționeze pe cei responsabili.

SPPN cere revizuirea legislației privind vânătoarea

Reprezentanții organizației susțin că acest caz ridică întrebări cu privire la eficiența măsurilor actuale de control și la riscurile pe care vânătoarea le poate reprezenta pentru speciile protejate în perioada migrației.

SPPN solicită și revizuirea Legii nr. 55 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic. Organizația cere revenirea la perioadele anterioare de vânătoare pentru speciile acvatice, când sezonul începea la 15 octombrie, și nu la 15 august, cum prevede cadrul legislativ actual.

„Acest caz confirmă clar problemele și cazurile tragice care pot apărea din cauza perturbării brutale a speciilor protejate și critic periclitate în timpul perioadelor de migrație”, susține SPPN.

Organizația anunță că va transmite autorităților toate informațiile și documentele disponibile și va urmări evoluția anchetei.