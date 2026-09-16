Ancheta internă privind tragedia de la Măgdăcești a fost suspendată, după ce Procuratura a pornit un proces penal. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, spune că acum ancheta penală urmează să stabilească cine se face vinovat de eventualele acțiuni sau inacțiuni care au dus la tragedie. Cojuhari nu exclude că ar putea urma și alte demiteri și chiar condamnări.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Procesul penal nu este doar o demisie. Sunt ferm convins că la finalizarea etapei urmăririi penale vor fi identificate și persoanele responsabile”.

Potrivit ministrului Justiției ancheta trebuie să arate dacă cei responsabili de protejarea victimei și-au făcut datoria.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Urmare logică, vor fi atrași la răspundere penală persoanele și vor fi identificați vinovații pasibili de răspundere. Deci este un lucru foarte serios și va atrage consecințele respective”.

Vladislav Cojuhari a anunțat că Ministerul Justiției a suspendat ancheta internă în cazul tragediei de la Măgdăcești, după ce Procuratura a pornit un proces penal.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Conform previderilor codului administrativ, articolul 81, pe perioada desfășurării urmăririi penale, se suspendă încheta internă, adică un act administrativ intern. Respectiv, noi la moment ne-am focusat toate eforturile vis-a-vis de îmbunătățirea procedurilor, asigurarea interconecțiunii cu sistemele informaționale.”

Cojuhari a precizat că demisia directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, nu înseamnă și încheierea verificărilor. Sochircă și-a depus cererea de demisie săptămâna trecută, iar funcția este în prezent vacantă. Dublul deces de la Măgdăcești este investigat de Procuratura Generală.

Potrivit procurorilor, bărbatul în vârstă de 47 de ani avea ordin de restricție, brățară electronică și un istoric de violență în familie. Acum două săptămîni el și-ar fi împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care și-ar fi pus capăt zilelor, cu aceeași armă, pe care o deținea ilegal. Cuplul avea și două fiice minore. Fetele urmează să fie crescute de sora lor mai mare, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale.