La două săptămâni distanță de la dublul deces de la Măgdăcești, în spațiul public au fost lansate noi acuzații. De această dată în adresa poliției. Deputatul Vasile Costiuc susține că instituțiile statului ar fi ignorat mai multe semnale de alarmă în cazul bărbatului care și-ar fi ucis soția. Potrivit parlamentarului, acesta ar fi avut pe numele său mai multe cauze penale, pentru violență domestică. În replică, șeful Poliției Naționale afirmă de deputatul a făcut dezvăluiri despre un alt caz.

Într-o postare pe rețelele sociale, Vasile Costiuc afirmă că Vasile Efros, bărbatul care și-ar fi omorât soția, era cunoscut poliției ca agresor. Pe numele acestuia, ar fi existat mai multe cauze penale.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT, DEMOCRAȚIA ACASĂ: „În toate cazurile de violență în familie, conform actelor interne ale MAI, șeful IGP a fost obligat să dispună conducerii direcției ordine publică a IGP, anchete interne de serviciu pentru fiecare infracțiune comisă de cetățeanul Efros. De ce nu s-a făcut?”.

Deputatul mai susține că, în ziua crimei, bărbatul ar fi încercat să obțină o armă, sub pretextul că vrea să omoare niște animale, iar această informație ar fi ajuns la conducerea Poliției. Deputatul mai declară că, în aceste condiții, șeful Poliției Naționale ar fi trebuit să dispună anchete de serviciu.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT, DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Dacă IP Criuleni a fost informat ca urmare a pornirii mai multor cauze penale în privința lui Efros Vasile șeful IGP era obligat să dispună anchete de serviciu pe fiecare caz de pornire a dosarelor penale pentru a stabili dacă au fost întreprinse toate măsurile legale pentru prevenirea de violență în familie.”

De partea cealaltă, Viorel Cernăuțeanu spune însă că informația despre persoana care ar fi căutat o armă se referă la un alt caz. Și, mai adaugă el, înainte de a face publice detalii despre un caz sau altul, ar fi bine o verificare prealabilă minuțioasă.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „În primul rând este foarte important ca atunci când ne informăm să ne informăm corect. Iar atunci când citim ceva de pe un monitor, cel puțin, să avem rațiunea de a citi. Eu amintesc că în acea zi când am avut tragedia la Măgdăcești, am mai avut o tragedie și în sectorul Buiucani și am comunicat în acea seară despre o sinucidere într-un subsol, iată acea persoană căuta armă pentru motivația să omoare niște animale care îl deranjau. Iată unde este cazul când persoana căuta, deci este cu totul alt caz.”

Ministra Afacerilor Interne a evitat să comenteze acuzațiile lansate în adresa oamenilor legii. Ea a îndemnat persoanele care dețin informații, ce pot contribui la investigarea rapidă și eficientă, să le transmită instituțiilor competente.

Daniella Misail-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „În primul rând nu vreau să comentez astfel de postări pe rețelele de socializare. Eu cred că este foarte important ca atunci când se cunosc anumite detalii care pot contribui la o mai rapidă și o mai eficientă investigare a unei cauze penale mai ales de această gravitate, se acționează diferit.”

Reporterul PRO TV a revenit la Vasile Costiuc, căruia i-a solicitat documente confirmative, la care a făcut trimitere în înregistrarea sa video. Deputatul a văzut mesajul, dar l-a lăsat necomentat. Dublul deces de la Măgdăcești este investigat de Procuratura Generală. Potrivit procurorilor, bărbatul în vârstă de 47 de ani avea ordin de restricție, brățară electronică și un istoric de violență în familie. Acum două săptămâni soțul și-ar fi împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care și-ar fi pus capăt zilelor, cu aceeași armă, pe care o deținea ilegal. Cuplul avea și două fiice minore. Fetele urmează să fie crescute de sora lor mai mare, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale.

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