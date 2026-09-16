Republica Moldova ar putea primi o foaie de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce Ursula von der Leyen a anunțat că Bruxellesul pregătește astfel de documente pentru statele candidate care înregistrează cele mai rapide progrese. Mesajul a fost salutat de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care spune că o astfel de foaie de parcurs ar oferi Chișinăului mai multă claritate și predictibilitate în drumul către UE.

„Ne bucură mesajul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare. Este un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute”, a scris Gherasimov pe pagina sa de Facebook.

Gherasimov speră ca țara noastră să fie inclusă printre statele care vor primi un astfel de document.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs”, a menționat Gherasimov.

Ce ar putea conține foaia de parcurs

Potrivit viceprim-ministrului, un asemenea document ar oferi Chișinăului o imagine mai clară asupra etapelor care urmează în procesul de aderare.

„Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național”, a explicat Gherasimov.

Ea a precizat că, potrivit Comisiei Europene, foaia de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare.

Totodată, Gherasimov subliniază că un asemenea document nu ar fixa dinainte data aderării Republicii Moldova la UE și nici nu ar stabili automat ritmul negocierilor.

„Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară”, a precizat viceprim-ministra.

Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”.

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