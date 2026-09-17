Șoferul care a lovit mortal o femeie de 64 de ani și a fugit de la locul accidentului, lăsând victima pe stradă, a fost identificat de polițiști. Accidentul s-a produs ieri, în satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tânărul de 26 de ani, s-a prezentat astăzi benevol la Poliție și urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, autoritățile au stabilit identitatea conducătorului auto implicat în accident, iar acesta s-a prezentat astăzi, din proprie inițiativă, la Poliție.

Tânărul urmează să fie reținut pentru 72 de ore, perioadă în care se va stabili toate detaliile legate de producerea accidentului, dar și acțiunile șoferului după impact.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc ieri, în jurul orei 06:00, în satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. O femeie de 64 de ani a fost lovită de un automobil în timp ce se afla pe o stradă din localitate. În urma impactului, aceasta a decedat pe loc. După accident, conducătorul auto a părăsit locul faptei. Poliția a fost alertată de un trecător, care a observat victima și a anunțat autoritățile.

Inițial, polițiștii au desfășurat acțiuni pentru identificarea șoferului și a automobilului implicat. La o zi de la producerea accidentului, identitatea conducătorului auto a fost stabilită, iar acesta s-a prezentat singur la Poliție.

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