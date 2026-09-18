Motorul și mai multe componente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite în apropiere de satul Colonița, după bubuitura puternică auzită în această dimineață. În urma verificărilor efectuate de autorități, fragmentele au fost depistate pe o rază de aproximativ 100 de metri de locul unde s-ar fi produs deflagrația. Zona a fost securizată, iar specialiștii Poliției examinează obiectele găsite pentru a stabili exact de la ce provin și în ce circumstanțe au ajuns în zonă.

UPDATE 14:30 Obiectul ale cărui fragmente au fost găsite în apropiere de Colonița este o dronă, și nu o rachetă. Precizarea a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a menționat că specialiștii de la diviziunea explozivă Bomteh continuă cercetările la locul exploziei.

„Ca să facem o concluzie finală acum e prematur. Și la această etapă, colegii de la diviziunea explozivă Bomteh sunt la fața locului și fac cercetările necesare. Preliminar, ceea ce s-a constatat și s-a putut comunica până la moment, piesele care au fost găsite, inclusiv motorul, din ceea ce mi-au comunicat preliminar colegii, dar să înțelegem că vorbim preliminar, vorbim despre un motor cu propulsie reactivă”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP a precizat că poliția va reveni cu informații despre modelul dronei și celelalte elemente ale aparatului după finalizarea cercetărilor.

„Ca model și alte elemente care sunt, o să revenim suplimentar atunci când colegii vor finisa cercetarea la fața locului și vom putea comunica alte detalii. Dacă în prima fază nu se știe despre ce este vorba, dacă este o dronă sau o rachetă, s-a constatat că vorbim de o dronă”, a mai spus Cernăuțeanu.

UPDATE 13:31 Noi imagini surprinse de PRO TV la locul unde au fost depistate mai multe fragmente ale unui aparat de zbor. Din imagini se vede că serviciile specializare sunt în teren și continuă cercetările.

UPDATE 13:27 Am încercat să aflăm dacă radarele ministerului Apararii au depistat drona care a căzut în apropiere de Colonița, însă responsabilii de acolo nu au răspuns, deocamdată.

Fragmentele au fost depistate în timpul verificărilor desfășurate de autorități. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, au fost găsite și alte componente, inclusiv motorul, împrăștiate pe o rază de aproximativ 100 de metri de locul producerii deflagrației.

Zona a fost securizată, iar specialiștii examinează componentele găsite și terenul din apropiere pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Motorul dronei/ Poliția

Imagini de la locul incidentului/ Poliția

Imagini de la locul incidentului/ Poliția

Imagini de la locul incidentului/ Poliția

Fragmente de dronă, descoperite în apropiere de Colonița

Acum câteva minute, fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite pe un teren din apropierea satului Colonița, municipiul Chișinău. Poliția anunță că descoperirea a fost făcută în urma verificărilor efectuate în zonă.

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Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

În dimineața zilei de 18 septembrie, în jurul orei 04:20, o bubuitură puternică a fost auzită în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți oameni au apelat Serviciul 112, iar polițiștii au început verificările în teren.

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Poliția a căutat obiectul cu ajutorul dronelor

Inițial, organele de drept nu au găsit obiecte suspecte sau urme ale unei explozii. Ulterior, verificările au fost extinse în mai multe localități din apropiere, iar poliția a mobilizat inclusiv echipe dotate cu drone pentru a stabili locul și traiectoria obiectului care ar fi provocat bubuitura.

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