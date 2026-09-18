Explozie puternică lângă Colonița, localitate ce face parte din municipiul Chișinău. Poliția a fost alertată de localnici, care au început să sune la 112. Oamenii legii au pornit imediat căutările, fiind mobilizate tot mai multe echipe. Au fost ridicate și drone peste Colonița și satele din preajmă. După aproape opt ore de căutări, poliția a anunțat că a depistat primele fragmente, apoi și locul exploziei. Conform șefului Inspectoratului General al Poliției, explozia a fost provocată de o dronă, neidentificată până la această oră.

Bubuitura s-a auzit cel mai puternic în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Poliția a primit mai multe apeluri de la localnici, prin intermediul Serviciului 112.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Colegii au reacționat în prima fază conform apelurilor pe zonă, unde s-au întreprins acțiuni de localizare. Din păcate, încă nu a fost localizat.”

Au fost mobilizate forțe suplimentare, în condițiile în care suprafața de căutare a fost extinsă. Echipele au folosit și drone pentru a identifica locul exploziei. În jurul orei 12 și jumătate, poliția a anunțat că a găsit primele fragmente, pe un teren agricol, în apropiere de Colonița.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Resturi ale aparatului de zbor au fost găsite aici pe câmpul din spatele meu. Aici lucreaza mai mulți politiști, care examinează fragmentelor depistate. Zona a fost securizată, astfel încît nici nouă nu ni se permite accesul, din motive de securitate.”

Specialiștii de la Bombteh au cercetat minuțios câmpul. Pe o rază de 100 de metri de locul producerii exploziei au depistat și alte componente ale aparatului de zbor, inclusiv motorul. După aceste noi descoperiri, Viorel Cernăuțeanu a făcut o nouă declarație de presă, prin care a confirmat că este vorba de o dronă.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Piesele care au fost găsite, inclusiv motorul, din ceea ce mi-au comunicat colegii preliminar, vorbim de un motor cu propulsie reactivă, ca în situațiile anterioare. Ca model și alte elemente vom reveni suplimentar, după ce colegii vor finaliza cercetarea de la fața locului. Dacă în primă fază nu se cunoștea că este o rachetă, o dronă sau un alt explozibil, într-un final s-a constatat că vorbim de o dronă.”

Singura instituție care a comunicat public despre acest caz este Inspectoratul General al Poliției. De partea cealaltă, Ministerul Apărării, care la fiecare pătrundere ilegală a dronelor prezenta informații punctuale, de această dată a evitat să vină cu detalii. Pe parcursul zilei, comunicatorul Statului Major al Apărării, Marin Butuc, a declarat că nu au fost interceptate survolări neautorizate ale spațiului aerian.

Marin BUTUC, COMUNICATOR, STATUL MAJOR AL APĂRĂRI: „Ministerul Apărării comunică faptul că pe parcursul ultimelor 24 de ore nu au fost înregistrate și constatate survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova. De îndată ce va fi clarificat tipul obiectului zburător neidentificat, vor putea fi clare și alte circumnstanțe în ceea ce privește neînregistrarea și neconstatarea survolării”.

Conform declarațiilor lui Butuc, datele se actualizează permanent și vor fi oferite publicului pe măsură ce devin relevante.