Rusia nu poate „spera să dicteze direct sau indirect politica” Franței prin „intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”, au declarat sâmbătă Marine Le Pen și Jordan Bardella, lideri ai partidului francez de extremă-dreapta Adunarea Națională (RN). Cei doi au condamnat acțiunile pe care le consideră ostile din partea Moscovei, într-un comunicat publicat după reuniunea liderilor politici francezi de la Palatul Elysee.

În comunicat, cei doi afirmă că nicio provocare, operațiune clandestină sau acțiune de destabilizare nu ar trebui să determine Franța să faciliteze atingerea obiectivelor Rusiei în războiul din Ucraina.

Le Pen și Bardella susțin, în același timp, că politica externă și strategică a Franței trebuie să facă obiectul dezbaterii democratice. Potrivit acestora, discuțiile pot viza inclusiv nivelul sprijinului financiar acordat Ucrainei și condițiile în care acesta este oferit.

„Aceste dezbateri sunt legitime. Presiunile externe nu sunt”, au transmis cei doi.

Declarația vine după o reuniune desfășurată la Palatul Elysee, convocată de președintele Emmanuel Macron pentru informarea liderilor politici cu privire la situația geopolitică și la riscurile de securitate cu care se confruntă Franța.

Condamnă preluarea activelor Nestlé și Auchan

Marine Le Pen și Jordan Bardella au condamnat și decizia Moscovei de a plasa sub „administrare temporară” activele unor companii europene care încă operează în Rusia, printre care Nestlé și Auchan. Ei au calificat măsura drept un „act ostil” care afectează interesele și drepturile companiilor europene.

Decizia a fost luată printr-un decret semnat de Vladimir Putin, iar activele au fost transferate sub controlul unei companii ruse. Kremlinul a justificat măsura prin statutul de „țări neprietenoase” atribuit unor state occidentale și prin conflictul cu Europa în contextul războiului din Ucraina.

Printre companiile vizate se numără și operatorul Lemana Pro, fosta Leroy Merlin, precum și alte firme europene.

Medvedev: „Europa nu înțelege decât forța”

Declarațiile liderilor RN au venit în aceeași zi în care fostul președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a reacționat la criticile europene privind preluarea activelor.

Medvedev a susținut, într-un mesaj publicat pe Telegram, că europenii înțeleg doar „forța brutală” și a acuzat statele europene că duc un „război direct” împotriva Rusiei prin sprijinul acordat Ucrainei.

El a criticat și poziția Franței privind companiile europene din Rusia, susținând că acestea continuă să genereze venituri pentru Occident.

Moscova critică și noile măsuri americane

Medvedev a extins criticile și la adresa Statelor Unite, afirmând că Moscova ar trebui să trateze Washingtonul în același mod în care tratează statele europene.

Declarațiile sale au venit după ce administrația americană a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni care vizează sectorul energetic și permit aplicarea unor sancțiuni secundare asupra unor state care cumpără petrol și gaze rusești.

În acest context, Medvedev a lansat și critici la adresa senatorului american Lindsey Graham, unul dintre susținătorii sancțiunilor împotriva Moscovei și ai sprijinului pentru Ucraina.

În timp ce tensiunile dintre Moscova și capitalele occidentale continuă, Le Pen și Bardella susțin că Franța trebuie să își păstreze libertatea de decizie atât în ceea ce privește politica externă, cât și sprijinul acordat Ucrainei, transmite hotnews.ro.