Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că nu ar fi dispusă să participe la negocieri de pace autentice și că ar întreprinde acțiuni menite să împiedice o soluționare diplomatică a războiului. Declarațiile au fost făcute vineri, 18 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale a Rusiei, potrivit Kyiv Post, care citează agenția rusă de stat Interfax.

„Reprezentanții regimului de la Kiev, conducerea de la Kiev, vorbesc despre pace și propun reluarea așa-numitelor negocieri, dar ei înșiși comit astfel de crime, făcând tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista nici pace, nici negocieri”, a afirmat Putin, potrivit surselor citate.

Moscova acuză Kievul după atacurile cu drone

Declarațiile liderului de la Kremlin vin după o serie de atacuri cu drone atribuite Ucrainei asupra unor obiective din industria de apărare și sectorul de rafinare din Rusia, precum și pe fondul unor confruntări transfrontaliere.

Putin a susținut că aceste acțiuni ar demonstra că Ucraina nu intenționează să negocieze și a afirmat că Moscova nu poate fi intimidată.

Afirmațiile reprezintă însă poziția părții ruse. În ultimele săptămâni, Kievul a transmis în repetate rânduri că este dispus să discute despre încetarea ostilităților. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru o încetare necondiționată a focului dacă Rusia oprește operațiunile militare, iar ulterior pot fi organizate negocieri cu implicarea mediatorilor internaționali.

Kievul spune că este pregătit pentru negocieri

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a participa la o întâlnire directă cu Putin, dacă aceasta ar putea produce progrese concrete către o pace durabilă. Kievul insistă, în același timp, asupra unor garanții de securitate occidentale pentru perioada de după încetarea luptelor.

Pozițiile celor două părți rămân divergente în special în ceea ce privește condițiile unei încetări a focului, teritoriile ocupate și garanțiile de securitate. Rusia a transmis că negocierile trebuie să abordeze ceea ce Moscova numește „cauzele profunde” ale conflictului și și-a menținut cererile privind securitatea și statutul teritoriilor ocupate, transmite digi24.ro.

Washingtonul analizează și stimulente economice pentru Moscova

În paralel, administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea unor acorduri comerciale cu Moscova chiar înaintea unui eventual acord de pace, potrivit informațiilor publicate de The New York Times și preluate de Kyiv Post.

Printre domeniile de cooperare discutate anterior de reprezentanții americani și ruși se numără energia, investițiile în minerale critice, rutele de transport din Arctica și proiectele comune între companii.

La începutul lunii septembrie, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat la Moscova cu oficiali ruși despre perspectivele reluării negocierilor și despre posibile proiecte economice. Kremlinul a transmis anterior că nu exclude reluarea negocierilor în format trilateral cu Ucraina și Statele Unite