A fost panică în această dimineață la Colonița. Bubuitura puternică i-a speriat pe mai mulți localnici și i-a trezit din somn. Oamenii spun că, pentru câteva clipe, nu au înțeles ce s-a întâmplat însă au verificat camerele de supraveghere din zonă și au văzut o explozie produsă la marginea localității.

Oamenii spun că bubuitura a fost atât de puternică, încât le-a zguduit casele.

„Ne-am trezit cu toții și nu înțelegeam poate la noi ceva a explodat. Dar dimineață o femeie mi-a spus că a fost o dronă.”

Această femeie spune că și ea a auzit zgomotul, dar nu și-a dat seama imediat ce s-a întâmplat.

„A fost ca un vânt așa, am crezut că e cutremur. Bubuitura nu s-a auzit însă a fost așa ca un vânt rece și atât.”

Ulterior, a verificat camerele de supraveghere și a văzut momentul în care s-a produs explozia.

În imagini se vede o explozie produsă la marginea localității, într-o zonă de câmp.

Iar această femeie spune că zgomotul s-a auzit chiar și în partea localității dinspre Tohatin.

„A fost așa o bubuitură puternică cu toate că noi trăm în cealaltă parte tocmai spre Tohatin, dar s-a auzit foarte bine. Ne-a trezit și a fost o bubuitură puternică că tocmai pereții așa s-au zguduit.”

Primarul de la Colonița spune că explozia nu s-a produs pe teritoriul satului.

Angela ZAPOROJAN, PRIMARUL SATULUI COLONIȚA: „Această explozie nu a fost pe teritoriul satului Colonița, deci atunci când o să avem o informație concretă numaidecât o să venim și o să vă spunem.”

Poliția le recomandă cetățenilor să fie precauți. În cazul în care observă obiecte sau elemente suspecte, acestea nu trebuie atinse sau examinate de la apropiere. Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze și să sesizeze imediat Poliția la numărul 112.