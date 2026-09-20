Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse au fost vizate duminică dimineață de un atac cu sute de drone, potrivit autorităților ruse. Cel puțin două persoane au murit, iar o instalație de pe teritoriul unei importante rafinării de petrol a fost avariată.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că 249 de drone au fost doborâte în regiune. Potrivit acestuia, atacurile au provocat pagube în mai multe zone rezidențiale.

Două persoane au murit în localități diferite: o femeie de 44 de ani și un bărbat în vârstă, a precizat oficialul rus.

Într-o altă localitate, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu provocat de prăbușirea unei drone peste un bloc de locuințe.

Rafinăria de petrol din Moscova, avariată

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât cel puțin 186 de drone în apropierea capitalei.

Sobianin a precizat că o instalație de pe teritoriul rafinăriei de petrol din Moscova a fost avariată în urma atacului.

Autoritățile ruse nu au precizat oficial cine a lansat dronele. Atacurile au loc însă în contextul intensificării, în ultimele luni, a loviturilor ucrainene asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus.

Atacul are loc în ultima zi a alegerilor parlamentare

Incidentul s-a produs în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, desfășurate pe parcursul a trei zile.

Atacul are loc și pe fondul discuțiilor privind o posibilă înțelegere pentru oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice. Președintele american Donald Trump a afirmat că Rusia și Ucraina s-ar fi angajat să nu mai atace infrastructura energetică a celeilalte părți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să ia „măsuri de dezescaladare” dacă Moscova va proceda la fel. Kremlinul a calificat anterior această idee drept una bună.

Zelenski urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Donald Trump la New York și a declarat că se așteaptă la reluarea negocierilor directe cu Rusia după alegerile parlamentare ruse, transmite Digi24.