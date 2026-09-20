Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 20 septembrie, că atacurile cu drone lansate în cursul nopții asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei ruse au avut un „impact foarte semnificativ”. Potrivit acestuia, au fost lovite o instalație importantă a industriei petroliere ruse și un obiectiv logistic.

„Este vorba de miliarde de dolari care susțin mașina de război”, a transmis Zelenski, susținând că operațiunea a vizat infrastructură care contribuie la capacitatea Rusiei de a continua războiul.

Ce sisteme spune Zelenski că au fost folosite

Președintele ucrainean a enumerat mai multe sisteme de atac utilizate în operațiune: FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen și Pelican.

Zelenski a mulțumit Serviciului de Securitate al Ucrainei, Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Forțelor pentru Operațiuni Speciale, Serviciului de Informații al Apărării și Serviciului de Informații Externe pentru participarea la operațiune.

Rafinăria din Kapotnia, lovită în timpul atacului

Unul dintre obiectivele afectate a fost rafinăria de petrol din Moscova, situată în cartierul Kapotnia. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că o instalație de pe teritoriul rafinăriei a fost avariată în urma atacului.

Potrivit unor informații publicate de Ukrainska Pravda, care citează surse de monitorizare și relatări locale, incendiul ar fi izbucnit în zona instalației AVT-6. Rafinăria are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 11 milioane de tone de petrol și asigură circa 40% din necesarul de combustibili al Moscovei, potrivit surselor ucrainene.

Rusia anunță sute de drone interceptate

Autoritățile ruse au raportat o operațiune de amploare a apărării antiaeriene. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat că 249 de drone au fost doborâte în 17 districte în intervalul indicat de autoritățile regionale.

La nivelul întregii regiuni, autoritățile ruse au raportat două persoane decedate și mai multe rănite. Aproximativ 400 de persoane, inclusiv 70 de copii, au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe din districtul Ramenskoe după izbucnirea unui incendiu.

Primarul Moscovei a afirmat că, începând de sâmbătă, peste 1.600 de drone au fost interceptate pe diferite linii de apărare, dintre care aproximativ 450 se îndreptau spre capitală.

Atacul a avut loc în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia. Sobianin a susținut că operațiunea ar fi urmărit perturbarea scrutinului, însă aceasta este o afirmație a oficialului rus și nu a fost prezentată de autoritățile ucrainene drept scop al atacului, transmite antena3.ro.