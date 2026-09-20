Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu vor îndeplini condițiile formulate de Teheran, a declarat președintele Parlamentului iranian și principalul negociator al țării în discuțiile cu Washingtonul, Mohammad Bagher Ghalibaf. Declarația a fost transmisă duminică de agenția iraniană IRNA, citată de dpa.

Ghalibaf a spus că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este legată de îndeplinirea, în prealabil, a tuturor condițiilor impuse de Iran. În cazul în care acestea nu vor fi respectate, negocierile nu vor reveni la etapa în care se aflau anterior.

Oficialul iranian a subliniat că poziția Teheranului este clară și că nu este negociabilă.

Iranul anunță șapte condiții pentru încheierea conflictului

Cu o zi înainte, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaee, a declarat că Teheranul este dispus să pună capăt conflictului cu Statele Unite în baza cadrului convenit în luna iunie.

Potrivit lui Rezaee, printre condițiile formulate de Iran se numără deblocarea activelor iraniene înghețate, încetarea conflictului pe toate fronturile și ridicarea blocadei asupra porturilor și navelor iraniene.

Teheranul cere, de asemenea, ca Washingtonul să nu intervină în afacerile interne ale Iranului. Rezaee a spus că aceste condiții trebuie îndeplinite înainte de reluarea unor noi negocieri.

Programul nuclear, pe agenda unor eventuale negocieri

Potrivit declarațiilor oficialului iranian, eventualele discuții viitoare ar urma să abordeze inclusiv programul nuclear al Iranului.

Poziția anunțată de Teheran menține însă redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor legate de îndeplinirea condițiilor formulate de Iran și de respectarea angajamentelor asumate de Statele Unite, transmite Digi24.ro.