Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţă, de Poliția Română și DIICOT, din trafic, și dus la locuința lui din Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru percheziții, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înselăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT a anunțat luni dimineață că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.

Una dintre ele are loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din Otopeni, în apropierea unei săli de sport, care are și bazin de înot. Percheziții sunt și la omul de afaceri Ionel Rusen, vizat și el în dosar, potrivit surselor HotNews.

Cei doi sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă din Elveția, sub condiția să depună o garanție de un milion de euro. Prejudiciul în dosar este de 1,1 milioane de euro.

Imagini din timpul perchezițiilor DIICOT:

Ce spune DIICOT

Potrivit comunicatului DIICOT, „din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”.

„Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești”, a menționat DIICOT.

„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, „membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții”.

„În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, a menționat DIICOT, relatează hotnews.ro.