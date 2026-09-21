Accident mortal la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni. Un adolescent de aproximativ 14-15 ani, care se deplasa cu o trotinetă, a fost lovit de un automobil. Copilul a decedat la locul accidentului, iar șoferul mașinii a fugit, abandonând vehiculul.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Volkswagen a lovit băiatul care se deplasa cu trotineta. În urma impactului, mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului.

Din nefericire, copilul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței.

Șoferul a fugit de la locul accidentului

După producerea impactului, șoferul a părăsit locul accidentului, abandonând automobilul implicat.

Polițiștii întreprind în prezent măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia.

Pe acest caz a fost inițiat un proces penal.