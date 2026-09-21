Parchetul din Veneția a finalizat ancheta în cazul uciderii lui Sergiu Țârnă, un moldovean în vârstă de 25 de ani împușcat în cap, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie 2025. Procurorii susțin că principalul suspect, fostul polițist local Riccardo Salvagno, ar fi consumat intenționat cocaină înainte de răpirea și uciderea tânărului, relatează Il Gazzettino.

Ancheta în cazul uciderii lui Sergiu Țârnă, finalizată

Parchetul din Veneția a încheiat cercetările în dosarul privind uciderea lui Sergiu Țârnă, un moldovean de 25 de ani care lucra ca ospătar în Italia și care a fost împușcat mortal în cap, scrie libertatea.ro.

Principalul suspect este Riccardo Salvagno, fost agent al Poliției Locale, arestat la începutul anului și cercetat pentru omor calificat, lipsire de libertate, delapidare în legătură cu arma de serviciu și mai multe infracțiuni privind regimul armelor de foc.

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În același dosar este cercetat și Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani, considerat de procurori complice la omor și la lipsirea de libertate.

Polițistul italian ar fi consumat intenționat cocaină înainte de crimă

Potrivit procurorului Christian Del Turco, lui Riccardo Salvagno i-a fost imputat un element agravant suplimentar. Anchetatorii susțin că fostul polițist ar fi consumat aproximativ o jumătate de gram de cocaină înainte de a-l răpi pe Sergiu Țârnă, cu scopul de a-și altera capacitățile cognitive înainte de comiterea faptei.

Acest element agravant este formulat exclusiv împotriva lui Salvagno și nu îl privește pe cel de-al doilea suspect.

Procurorul a depus întregul dosar de urmărire penală, iar avocații celor doi suspecți au la dispoziție 20 de zile pentru a consulta documentele, a depune memorii, documente sau rezultate ale unor anchete proprii și pentru a solicita audierea clienților lor ori pentru declarații spontane. După expirarea acestui termen și în funcție de eventualele noi acte depuse, procurorul va decide dacă solicită trimiterea în judecată a celor doi suspecți.

Când a fost ucis Sergiu Țârnă

În seara de 30 decembrie, Sergiu Țârnă a lucrat până târziu, după care s-a întâlnit cu un coleg într-un restaurant din centrul orașului Mestre, pentru a discuta un posibil schimb de tură de Revelion. După miezul nopții, cei doi s-au despărțit, iar Țârnă a urcat într-un autobuz.

Nu s-a dus însă acasă. A ales să se oprească într-un alt local, „Nuova Mestre”, din via Miranese, în Chirignago. Acolo era cunoscut, iar martorii au recunoscut și un Volkswagen Golf gri care a oprit la ora 2.15 pentru a-l aștepta. Era un model mai vechi, fără capacul rezervorului, detaliu care le-a permis carabinierilor să identifice mașina ca fiind una dintre cele folosite de Salvagno.

În timp ce se afla încă în bar, Sergiu Țârnă a primit un telefon prin care i s-a cerut să iasă. Tonul era calm, diferit de cel din zilele precedente. După un minut de conversație, tânărul s-a ridicat și a ieșit, vizibil tensionat. Afară, totul s-a petrecut rapid și sub privirile camerelor de supraveghere: un bărbat i-a ordonat să urce în mașină și l-a amenințat cu o armă. Țârnă a refuzat, dar a fost împins cu forța pe bancheta din spate, iar Volkswagenul a plecat imediat.

Datele GPS ale telefonului moldoveanului au permis reconstituirea exactă a traseului: via Rio Cimetto, via Quarnaro, șoseaua Romea, via Moranzani, iar în final via Pallada, în Malcontenta di Mira, unde mașina a ajuns în jurul orei 2.30. Pe câmp, în întuneric, rivalii s-au confruntat pentru ultima dată.

Tânărul a încercat să se elibereze și să fugă, însă fără succes. Medicul legist Giorgia Franchetti a consemnat că Țârnă avea pantofii și pantalonii uzi, probabil din cauza unei căzături, iar brațele îi erau legate cu o jachetă, semn că agresorii l-au imobilizat improvizat. Așa a fost găsit și de fotograful amator care, în dimineața zilei de 31 decembrie, i-a descoperit trupul fără viață.

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