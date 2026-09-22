Șoferul implicat în accidentul de aseară la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni, a fost găsit și reținut de polițiști în raionul Edineț. Acesta a lovit mortal un adolescent de 17 ani care se deplasa pe trotinetă.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit poliției, șoferul este un bărbat de 27 de ani, din satul Gordinești, raionul Edineț, care a părăsit locul accidentului după producerea acestuia.

În urma accidentului, un adolescent de 17 ani, originar din satul Caracușenii Vechi, același raion, și-a pierdut viața.

Cum a avut loc tragedia

Ieri seara, poliția a anunțat despre un accident mortal la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni. Un adolescent care se deplasa cu o trotinetă, a fost lovit de un automobil.

În urma impactului, mașina s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului.

Copilul a decedat la locul accidentului, iar șoferul mașinii a fugit.

Polițiștii continuă investigațiile.

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