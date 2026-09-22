Energocom reduce o parte din plățile salariale și amână investiții în sistemele IT, măsuri care vor genera economii de aproximativ 17,5 milioane de lei până la sfârșitul anului. Decizia vine după ce premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor și agențiilor de stat să reducă cheltuielile, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați și tăieri din salariile conducerii.

Potrivit Energocom, circa 10 milioane de lei vor fi economisiți prin reducerea cheltuielilor salariale, iar alte 7,5 milioane de lei prin optimizarea investițiilor IT.

„Aceste măsuri vor genera economii totale de aproximativ 17,5 milioane lei până la finele anului 2026, dintre care circa 10 milioane de lei din reducerea cheltuielilor salariale și aproximativ 7,5 milioane lei din optimizarea investițiilor IT”.

Energocom mai anunță că numărul angajaților implicați în furnizarea gazelor naturale a fost redus la 200, de la peste 260 de persoane câte erau în compania care deținea anterior obligația de serviciu public de furnizare a gazelor. Totodată, a fost instituit temporar un moratoriu privind angajările la Energocom Furnizare.

Vasile Tofan anunță comasări de agenții și mai puține funcții în propriul cabinet

Decizia vine după ce premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor și agențiilor de stat să reducă din cheltuieli, inclusiv prin diminuarea numărului de angajați și, acolo unde este necesar, prin reducerea salariilor conducerii.

Guvernul susține că economiile sunt necesare pentru a face față cheltuielilor din sezonul rece, inclusiv pentru plata compensațiilor la încălzire.

Premierul spune că ministerele nu trebuie să fie primele vizate de reduceri, deoarece au un număr redus de angajați. De exemplu, la Ministerul Energiei lucrează 59 de persoane, la Sănătate – 69, iar la Cultură – 45. În schimb, patru structuri din subordinea Ministerului Infrastructurii urmează să fie comasate: Agenția Feroviară, ANTA, Agenția Navală și Autoritatea Aeronautică Civilă.

Totodată, premierul nu vorbește doar despre concedieri și comasări. Le cere șefilor de instituții să reducă și celelalte cheltuieli, inclusiv salariile, acolo unde este posibil. Spune că nu va indica deocamdată cine și cât trebuie să taie, dar așteaptă ca în următoarele zile să apară primele anunțuri. Miza, potrivit lui Tofan, este ca statul să cheltuie mai puțin pe propriul aparat și să direcționeze mai multe resurse către compensațiile din această iarnă.

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