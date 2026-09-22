O rețea financiară creată de oligarhul moldovean Ilan Șor și susținută de o bancă de stat din Rusia ar fi reușit să transfere peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul financiar internațional, folosind firme-paravan și documente falsificate pentru a ocoli controalele și sancțiunile impuse Moscovei. Dezvăluirile apar într-o investigație a Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne ale companiei A7.

Potrivit documentelor analizate de Financial Times, Ilan Șor a fost unul dintre fondatorii A7, o rețea fintech înființată în Rusia și Kârgâzstan la sfârșitul anului 2024, cu sprijinul Promsvyazbank, bancă de stat rusă cu legături cu industria de apărare. Kremlinul a prezentat ulterior A7 drept o alternativă pentru efectuarea plăților transfrontaliere ale companiilor ruse, după ce mai multe bănci din Rusia au fost excluse din sistemul SWIFT.

Investigația FT arată că, în loc să se bazeze exclusiv pe tehnologii financiare sau criptomonede, rețeaua ar fi folosit metode tradiționale de spălare a banilor: companii intermediare, facturi falsificate, ștampile contrafăcute și descrieri modificate ale mărfurilor.

Miliarde de dolari au trecut prin bănci internaționale

Documentele indică transferuri importante prin instituții financiare din Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Europa.

Numai conturile asociate A7 deschise la Standard Chartered în Hong Kong ar fi primit aproximativ 1,1 miliarde de dolari între sfârșitul lui 2024 și august 2025. Alte 273 de milioane de dolari ar fi trecut prin DBS Hong Kong, în timp ce clienții Citigroup ar fi primit aproximativ 74 de milioane de dolari. Documentele mai indică transferuri către clienți ai Deutsche Bank din Europa și utilizarea unor conturi la JPMorgan și alte instituții financiare.

În Emiratele Arabe Unite, entități asociate A7 ar fi efectuat plăți externe de peste 1,8 miliarde de dolari.

Documente false pentru a ascunde adevărata destinație a banilor

Potrivit investigației, rețeaua ar fi folosit aproximativ 100 de companii-paravan pentru a facilita transferurile, iar documentele interne menționează alte numeroase entități implicate în operațiuni.

Pentru a trece de filtrele instituțiilor financiare, ar fi fost pregătite facturi și documente comerciale falsificate. Într-unul dintre cazurile descrise de FT, o achiziție de aproximativ 500 de dispozitive de vedere pe timp de noapte, în valoare de circa 510.000 de dolari, ar fi fost prezentată unei bănci drept o livrare de sticlă securizată.

Unele dintre plățile identificate în documente ar fi fost legate de echipamente militare și achiziții pentru serviciile de securitate ruse.

Băncile au început să închidă conturile asociate rețelei

Documentele arată că unele instituții financiare au început să ridice semne de întrebare în privința tranzacțiilor. Standard Chartered ar fi început verificări suplimentare în februarie 2025, după transferuri împărțite în tranșe mai mici, iar ulterior conturi asociate rețelei au fost închise.

First Abu Dhabi Bank a confirmat pentru FT că toate conturile asociate A7 identificate de publicație au fost depistate și închise. DBS a declarat că nu a avut o relație directă cu A7, dar a recunoscut existența unui cont deținut de una dintre entitățile menționate în investigație și a spus că a luat măsurile corespunzătoare.

Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan și Deutsche Bank au declarat că respectă regulile privind combaterea spălării banilor și sancțiunile internaționale, transmite Digi24.

Operațiunea ar putea fi mai mare

Potrivit Financial Times, suma de 6,9 miliarde de dolari ar putea să nu reprezinte întreaga amploare a operațiunii. În documentele analizate apar alte aproximativ 17.500 de plăți pentru care valoarea nu a putut fi stabilită.

A7 a fost sancționată de Marea Britanie în mai 2025. Dezvăluirile FT readuc în atenție rolul lui Ilan Șor în construirea unei infrastructuri financiare utilizate de Rusia pentru efectuarea plăților internaționale în contextul sancțiunilor occidentale.