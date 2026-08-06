Ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au provocat mai multe incidente în nordul și centrul Republicii Moldova. Copaci și crengi au fost doborâți, iar în unele localități au fost înregistrate întreruperi ale energiei electrice. Polițiștii și echipele de intervenție au fost mobilizați pentru înlăturarea consecințelor.

Potrivit Poliției, în urma condițiilor meteo nefavorabile, în raioanele Telenești, Rîșcani, Ocnița și Glodeni au fost raportate căderi de copaci și crengi, precum și deconectări ale energiei electrice.

Pe traseul R-14, mai mulți copaci au fost doborâți de vânt pe partea carosabilă, blocând parțial circulația rutieră. Totodată, au fost deteriorate mai multe semne rutiere și elemente ale iluminatului stradal.

Poliția și serviciile specializate intervin în teren

Polițiștii, împreună cu angajații serviciilor specializate, intervin în zonele afectate pentru înlăturarea arborilor căzuți, deblocarea drumurilor și asigurarea siguranței participanților la trafic.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și intervin acolo unde este necesar pentru a limita efectele fenomenelor meteorologice.

Recomandări pentru cetățeni

Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările în zonele afectate, să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților.

În cazul apariției unor situații de risc sau de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Furtuna a făcut ravagii în mai multe raioane din țară/ Poliția

Furtuna a făcut ravagii în mai multe raioane din țară/ Poliția

Furtuna a făcut ravagii în mai multe raioane din țară/ Poliția

Furtuna a făcut ravagii în mai multe raioane din țară/ Poliția

Furtuna a făcut ravagii în mai multe raioane din țară/ Poliția