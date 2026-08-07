Un bărbat de 35 de ani din Republica Moldova a murit în Italia, la doar o zi după ce ajunsese în țară pentru a munci în construcții. Tragedia s-a produs pe un șantier din Padova, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă după ce au apărut suspiciuni că angajatorul și colegii victimei ar fi întârziat mai bine de două ore înainte de a solicita intervenția serviciilor de urgență. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe nu a venit cu o reacție în acest caz.

Primele concluzii ale autopsiei arată că moldoveanul a suferit un infarct, favorizat și de temperaturile extreme înregistrate în regiune în ziua tragediei. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția întârziată a contribuit la decesul acestuia.

Lucra fără acte, iar colegii au evitat să sune la ambulanță

Potrivit presei italiene, bărbatul ajunsese în Italia cu o zi înainte de incident și începuse să lucreze fără un contract legal pe un șantier de construcții din Padova.

În jurul orei 14:00, pe 4 august, muncitorului i s-a făcut rău în timpul programului de lucru. În loc să fie apelat imediat serviciul de urgență, colegii și angajatorul l-au transportat la locuința sa, aflată la câțiva kilometri de șantier, unde au încercat să îl resusciteze.

Abia după ce starea acestuia s-a agravat și și-a pierdut cunoștința, patronul firmei a contactat rudele victimei. Mătușa și verișoara bărbatului l-au urcat într-un autoturism pentru a-l duce la spital, însă pe drum au constatat că acesta nu mai dădea semne de viață.

Cele două femei au oprit într-o parcare din localitatea Saonara și au sunat în cele din urmă la serviciul de urgență 118. Medicii au încercat mai bine de 15 minute să îl resusciteze, însă fără succes.

Șase persoane sunt cercetate penal

Parchetul din Padova a deschis un dosar penal și a dispus efectuarea autopsiei. Potrivit rezultatelor preliminare, decesul a fost provocat de un infarct, agravat de canicula din acea zi.

În același timp, șase cetățeni români au fost puși sub investigație pentru omisiune de acordare a ajutorului, infracțiune agravată de decesul victimei.

Anchetatorii susțin că persoanele aflate pe șantier ar fi evitat să solicite imediat intervenția ambulanței de teama unor consecințe legale, întrucât muncitorul din Republica Moldova nu era angajat în mod oficial.

Ancheta continuă

Carabinierii au descoperit mai multe nereguli încă din primele ore ale investigației, iar procurorii nu exclud extinderea anchetei și formularea unor noi acuzații.