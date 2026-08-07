Senatul american a adoptat, vineri, cu o majoritate de 86 la 11, un proiect care prevede noi sancțiuni împotriva Rusiei și care a fost promovat de regretatul senator republican Lindsey Graham. Votul final va fi al Camerei Reprezentanților, iar președintele american Donald Trump a semnalat că îl va promulga dacă va ajunge pe masa lui, potrivit Politico și AFP.

Proiectul, la care Graham și alți congresmeni au lucrat timp de mai bine de un an, ar introduce sancțiuni obligatorii atât împotriva conducerii și a sectorului energetic din Rusia, cât și împotriva unor susținători ai industriei ruse de apărare și împotriva așa-numitei flote din umbră, în încercarea de a limita fluxurile de numerar către Moscova, transmite hotnews.ro.

„Această nouă lege ne apropie de un sfârșit al conflictului” între Rusia și Ucraina, senatorul republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru afaceri externe, citat de Agerpres.

„Ea va avea un impact decisiv care merge dincolo de ceea ce poate fi realizat pe câmpul de luptă, ea va tăia fluxul de bani care alimentează mașina de război a lui Putin”, a adăugat el, într-un discurs în hemiciclu înainte de vot.

Sancțiunile „îl vor lovi pe Putin acolo unde îl doare”

Măsurile vizează în special industria hidrocarburilor, introducând taxe vamale de 500% asupra importurilor venite din Rusia, inclusiv de petrol și gaze.

Vizarea flotei din umbră, navele pe care Moscova le folosește pentru eludarea sancțiunilor internaționale, ar fi o premieră pentru SUA.

Textul poartă numele lui Lindsey Graham, senatorul republican care s-a stins din viață în 11 iulie, un promotor al sancțiunilor împotriva Rusiei.

În ajunul decesului, el anunța, alături de alți senatori republicani și democrați, că a reușit să obțină acordul Casei Albe pentru adoptarea acestor sancțiuni privind hidrocarburile produse de Rusia.

Sora lui, Darline Graham, care l-a înlocuit în Senat, a declarat că adoptarea finală a proiectului îi va onora fratele și „îl va lovi pe Putin acolo unde îl doare”.

Potrivit senatoarei, sancțiunile „îi vizează în special pe cei care susțin războiul Rusiei în Ucraina”.

Sancțiunile propuse „forțează principalele țări care păstrează economia Rusiei pe linia de plutire să facă o alegere simplă dar critică între afacerile cu America sau cumpărarea de energie rusească ieftină”, a mai spus ea.