Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă în perioada 7 august, ora 09:30 – 8 august 2026, ora 05:00.

Potrivit specialiștilor instituției, în intervalul menționat, meteorologii prognozează descărcări electrice, pe alocuri averse puternice cu acumulări de 15–25 l/m², grindină și vijelii, cu rafale de vânt ce pot ajunge la 15–20 m/s.

Avertizarea vizează o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, inclusiv în nord, centru, vest și sud-vest.

Avertizare meteo/ meteo.md

Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci și să urmărească actualizările Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

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