Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani, anunță presa din Argentina. Potrivit Infobae, decesul s-a produs vineri seară, într-o clinică din Rosario, după o perioadă în care acesta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Jorge Messi a murit vineri, 7 august, în jurul orei locale 22:00, într-un sanatoriu din Rosario, orașul natal al familiei. Publicația argentiniană Infobae scrie că acesta suferea de o boală de mai mult timp.

Problemele de sănătate ale lui Jorge Messi deveniseră publice în timpul Mondialului.

Starea de sănătate a tatălui fotbalistului devenise subiect public în luna iunie, în timpul Cupei Mondiale din 2026. Lionel Messi izbucnise atunci în lacrimi după un meci al Argentinei și explicase că trecuse prin câteva zile dificile din motive care nu aveau legătură cu fotbalul.

Jorge Messi, omul care a gestionat cariera celui mai cunoscut membru al familiei

Jorge Messi a fost una dintre figurile decisive din spatele carierei lui Lionel Messi. El și-a însoțit fiul încă din perioada în care acesta făcea primii pași spre fotbalul profesionist și, ulterior, a devenit reprezentantul său, ocupându-se de negocieri și de numeroase aspecte comerciale din afara terenului, scrie mediafax.ro