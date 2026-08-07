Șoferii vor plăti puțin mai puțin pentru carburanți în acest weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o nouă reducere a prețurilor maxime la benzină și motorină. Noile tarife vor intra în vigoare în zilele de weekend și vor fi aplicate la stațiile de alimentare din întreaga țară.

Astfel, potrivit ANRE, un litru de benzină va putea fi comercializat cu 30,05, cu 21 de bani mai puțin decât în ziua precedentă. În același timp, prețul maxim pentru motorina standard va fi la 32,20 lei/litru, cu 29 de bani mai puțin.

prețuri carburanți/ anre.md

Prețurile carburanților influențate de conflictul din Orientul Mijlociu

În ultima perioadă, prețurile carburanților au crescut pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au influențat piața internațională a petrolului. Când petrolul se scumpește pe piețele externe, cresc și costurile de import, iar acest lucru se reflectă în prețul benzinei și motorinei.