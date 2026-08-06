Dupa cîteva zile de caniculă vremea s-a schimbat brusc! Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, iar în nordul țării deja au fost înregistrate ploi torențiale, însoțite de rafale puternice de vânt.

Pe traseul M5, între municipiul Bălți și satul Recea, mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil, îngreunând circulația.

Precipitații abundente au fost înregistrate și în raionul Rezina

Dar și în alte localități din nordul țării.

Codul galben de instabilitate atmosferică este în vigoare până la ora 01 noaptea. Astfel, se așteaptă pe alocuri averse puternice cu cantități de apă de de pînă la 25 de litri pe secundă, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 20 m/s.În acest context, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze o distanță de siguranță și să manifeste maximă prudență în trafic.