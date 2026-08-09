Premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, lichidat rapid de pompieri, fără a fi înregistrate victime.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă, avem distrugeri la aproape 800 de metri. La o gospodărie a sărit sticla. Războiul acesta îl simțim, știm toți cine e agresorul în cazul dat. Condamn acest război. Noi trebuie să fim foarte duri cu tot ce ține spațiul aerian. Din păcate dronele ajung și la noi."

Potrivit lui, explozia a avut loc la marginea localității Crocmaz, iar în urma deflagrației s-a produs un incendiu.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Nu sunt victime. Incendiul a fost stins foarte rapid."

Întrebat dacă va fi convocat ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Tofan a spus că autoritățile vor lua măsurile necesare.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „E tragic ce se întâmplă, cred că a fost cel mai puternic atac asupra Odesei din câte au fost. Bat fără niciun discernământ. Barbarism curat, nu am cuvinte."

Explozie puternică la Crocmaz

O explozie puternică s-a produs astăzi în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă.

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Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului aerian

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului său aerian. Zeci de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul țării, iar în mai multe cazuri fragmente sau aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul nostru.