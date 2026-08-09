Un TIR înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a intrat în două gospodării din localitatea Berezeni, județul Vaslui, România, în dimineața zilei de 8 august. În urma impactului au fost avariate două locuințe și două autoturisme, iar șoferul a rămas încarcerat, fiind transportat ulterior la spital. Contactați de PRO TV, responsabilii de la MAE încă nu ne-au răspuns pentru a ne oferi detalii.

Potrivit Observator News, șoferul a pierdut controlul asupra autocamionului, care a părăsit partea carosabilă și a intrat în două gospodării. TIR-ul a lovit mai întâi un autoturism parcat, după care s-a izbit de o locuință, distrugând mai multe încăperi din partea orientată spre stradă. Ulterior, autocamionul a ajuns în curtea unei gospodării învecinate, unde a avariat gardul și un alt autoturism.

Șoferul a rămas încarcerat

În urma impactului, șoferul a rămas încarcerat în cabină și a fost extras de echipele de intervenție. Acesta a suferit traumatisme cranio-faciale și escoriații la nivelul membrelor, fiind transportat la Spitalul Municipal Huși pentru îngrijiri medicale.

Locatarii imobilului lovit de TIR se aflau în alte încăperi în momentul producerii accidentului.

Cauzele producerii accidentului sunt investigate de polițiști.

Ce spun martorii

Presa română notează că unii martori au avansat ipoteza potrivit căreia șoferul ar fi adormit la volan, însă această informație nu a fost confirmată oficial.