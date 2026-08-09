Fum dens, un copac distrus și fragmente de dronă împrăștiate pe câmp. Sunt imaginile surprinse de localnici după explozia produsă la marginea satului Crocmaz, unde, potrivit autorităților, o dronă a căzut peste un copac.

Din imaginile surprinse la locul incidentului se văd zeci de fragmente metalice împrăștiate pe câmp, iar terenul din jur poartă urmele deflagrației. Copacul lovit de dronă este distrus, iar din trunchiul acestuia încă se ridică fum, la câteva ore după explozie.

Autoritățile au izolat zona, iar specialiștii documentează cazul și examinează fragmentele rămase la locul impactului.

Fragmente de dronă/ StudioL

Fragmente de dronă/ StudioL

Fragmente de dronă/ StudioL

Explozia de la Crocmaz

Explozie puternică s-a produs astăzi, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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Vasile Tofan: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă"

Aflat la Festivalul Zemii din Sipoteni, premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile.

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