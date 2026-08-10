Un șobolan a fost surprins în timp ce alerga printre mesele unui local din municipiul Chișinău. Imaginile au fost filmate de vizitatori și ulterior publicate pe rețelele de socializare.

În imaginile distribuite online se vede cum rozătorul se deplasează nestingherit printre mesele localului, în timp ce oamenii aflați în apropiere încearcă să surprindă momentul cu telefoanele mobile.

Filmarea a stârnit reacții în mediul online, mai mulți internauți exprimându-și îngrijorarea în legătură cu condițiile de igienă din localurile de alimentație publică.